Seis adolescentes são intoxicados com remédio em escola estadual de SP

Os alunos estavam no pátio da escola por volta das 10h20 da manhã, quando um funcionário percebeu que eles estavam muito sonolentos e acionou o socorro

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 14:31

Upa do Ipiranga, em São Paulo Crédito: Leon Rodrigues/SECOM

Seis adolescentes com idades entre 13 e 15 anos foram socorridos com suspeita de intoxicação após ingerirem remédio controlado dentro da escola estadual Júlio de Mesquita Filho, no Ipiranga, zona sul de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (6). Os alunos estavam no pátio da escola por volta das 10h20 da manhã, quando um funcionário percebeu que eles estavam muito sonolentos e acionou o socorro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os adolescentes disseram ter ingerido um remédio que encontraram na rua. Ao identificar a medicação, um médico da Unidade de Suporte Avançado fez o primeiro atendimento e aplicou um antídoto para a intoxicação. Os alunos depois foram socorridos para as UPAs do Ipiranga e Mooca. Cinco viaturas foram acionadas para atender a ocorrência. A rua em frente à escola foi interditada para socorrer as vítimas.

