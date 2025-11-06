Home
>
Brasil
>
Seis adolescentes são intoxicados com remédio em escola estadual de SP

Seis adolescentes são intoxicados com remédio em escola estadual de SP

Os alunos estavam no pátio da escola por volta das 10h20 da manhã, quando um funcionário percebeu que eles estavam muito sonolentos e acionou o socorro

ISABELA PALHARES

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 14:31

Upa do Ipiranga, em São Paulo
Upa do Ipiranga, em São Paulo Crédito: Leon Rodrigues/SECOM

Seis adolescentes com idades entre 13 e 15 anos foram socorridos com suspeita de intoxicação após ingerirem remédio controlado dentro da escola estadual Júlio de Mesquita Filho, no Ipiranga, zona sul de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (6). Os alunos estavam no pátio da escola por volta das 10h20 da manhã, quando um funcionário percebeu que eles estavam muito sonolentos e acionou o socorro.

Recomendado para você

Os alunos estavam no pátio da escola por volta das 10h20 da manhã, quando um funcionário percebeu que eles estavam muito sonolentos e acionou o socorro

Seis adolescentes são intoxicados com remédio em escola estadual de SP

Amigo de Lula e dirigente histórico do partido, ele já tinha perdido dois filhos em acidentes de carro

Ex-deputado do PT Paulo Frateschi morre esfaqueado pelo filho

Claudia Soares Alves ficou conhecida em julho do ano passado após ser detida por raptar uma recém-nascida dentro de um hospital em Uberlândia, Minas Gerais

Médica que sequestrou bebê é detida em GO por envolvimento em homicídio

Segundo o Corpo de Bombeiros, os adolescentes disseram ter ingerido um remédio que encontraram na rua. Ao identificar a medicação, um médico da Unidade de Suporte Avançado fez o primeiro atendimento e aplicou um antídoto para a intoxicação. Os alunos depois foram socorridos para as UPAs do Ipiranga e Mooca. Cinco viaturas foram acionadas para atender a ocorrência. A rua em frente à escola foi interditada para socorrer as vítimas.

Leia mais

Imagem - Médica que sequestrou bebê é detida em GO por envolvimento em homicídio

Médica que sequestrou bebê é detida em GO por envolvimento em homicídio

Imagem - 2025 será o segundo ou o terceiro ano mais quente da história, diz ONU

2025 será o segundo ou o terceiro ano mais quente da história, diz ONU

Imagem - Após morte de menina, Praia Grande confirma 2º caso de meningite bacteriana

Após morte de menina, Praia Grande confirma 2º caso de meningite bacteriana

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais