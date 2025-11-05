Após morte de menina, Praia Grande confirma 2° caso de meningite bacteriana

Em São Paulo

Após morte de menina, Praia Grande confirma 2º caso de meningite bacteriana

A criança foi internada no Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes (SP), em 26 de outubro; no mesmo dia, Milena do Nascimento Alvarenga morreu após ser diagnosticada com meningite bacteriana

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 17:06

Escola Municipal Maria dos Remédios, no bairro Melvi, em Praia Grande, SP, onde a criança estudava Crédito: Reprodução Google Maps

Um menino de 2 anos, aluno de uma creche municipal de Praia Grande (SP) foi diagnosticado com meningite bacteriana. É o segundo caso confirmado da cidade. A criança foi internada no Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes (SP), em 26 de outubro. No mesmo dia, Milena do Nascimento Alvarenga, 11, morreu após ser diagnosticada com meningite bacteriana. O garoto apresentou sintomas durante viagem para Itaquaquecetuba, em 25 de outubro. Ele foi atendido na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade onde foi medicado. Após avaliação, foi transferido para o hospital. A prefeitura de Mogi das Cruzes informou que está monitorando o caso.

O menino é aluno da Escola Municipal Maria dos Remédios, no bairro Melvi, em Praia Grande. O UOL tentou contato com a escola, mas não teve retorno. O espaço segue aberto para manifestações. Todas as ações indicadas pelo Ministério da Saúde já foram realizadas, segundo a prefeitura de Praia Grande. Após o caso ser confirmado, foram realizadas ações preventivas na escola, como orientações aos alunos e responsáveis, de acordo com a prefeitura. As aulas não foram suspensas. Segundo a prefeitura, a Vigilância Epidemiológica segue monitorando o caso e está em contato com a família, prestando as orientações necessárias.

Morte de aluna mobilizou escola

A escola onde estudava garota que morreu por meningite vacinou alunos. Após a confirmação da morte de Milena pela doença, a escola Cidade da Criança, onde ela estudava, passou por vistoria e higienização completas. Pessoas que tiveram contato com a menina receberam medicação preventiva, e mais de 220 alunos foram vacinados no local, segundo a prefeitura. Além de um caso confirmado e uma morte, Praia Grande tem um caso suspeito. Um menino de 4 anos, morador da cidade foi internado no Hospital Ana Costa, em Santos. O caso foi informado à Sesap (Secretaria de Saúde de Praia Grande). O órgão informou que investiga o caso e que faz o monitoramento por meio da Vigilância Epidemiológica.

Orientação é manter vacinação em dia

A secretaria orienta manter em dia a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes, incluindo doses contra meningite. A vacina ACWY está disponível em 31 unidades de saúde de Praia Grande, de segunda a sexta, das 9h às 16h, como dose de reforço para crianças de 1 ano. As crianças que não estão com a vacina atualizada podem tomar o imunizante até os 3 anos, 11 meses e 29 dias. Também é orientado um novo reforço vacinal dos 11 aos 14 anos, segundo a Sesap.

