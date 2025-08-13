Home
>
Brasil
>
Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumulado vai para R$ 47 milhões

Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumulado vai para R$ 47 milhões

53 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 40.487,59 cada. 2.885 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.226,03 cada.

Agência Brasil

Imagem de perfil de Agência Brasil

Agência Brasil

[email protected]

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 10:41

Apostas fizeram a quina da Mega-Sena
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (14), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.900 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (12). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 47 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados foram: 33 - 50 - 54 - 55 - 59 - 60.

Recomendado para você

53 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 40.487,59 cada. 2.885 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.226,03 cada.

Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumulado vai para R$ 47 milhões

Segundo especialistas, para gerar lucro, as redes sociais incentivam que as pessoas exponham as próprias vidas cada vez mais, sem se responsabilizar pelos riscos ou mesmo pelos crimes cometidos nos ambientes virtuais

Especialistas alertam que crianças não podem ser "produto" das redes

Os suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos na capital Macapá e no município de Laranjal do Jari. Eles passarão por audiência de custódia nesta quarta (13)

Polícia prende sete suspeitos, entre eles cinco PMs, por chacina na divisa do Amapá com o Pará

53 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 40.487,59 cada. 2.885 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.226,03 cada. 

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (14), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Leia mais

Imagem - Após votação, veja os novos uniformes escolares da rede estadual no ES

Após votação, veja os novos uniformes escolares da rede estadual no ES

Imagem - Aposta de Vitória acerta a quina da Mega-Sena e vai receber R$ 40 mil

Aposta de Vitória acerta a quina da Mega-Sena e vai receber R$ 40 mil

Imagem - Investimento da WEG em Linhares mira ampliação da fábrica e novos produtos

Investimento da WEG em Linhares mira ampliação da fábrica e novos produtos

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais