Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumulado vai para R$ 47 milhões

53 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 40.487,59 cada. 2.885 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.226,03 cada.

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 10:41

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (14), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.900 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (12). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 47 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados foram: 33 - 50 - 54 - 55 - 59 - 60.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (14), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

