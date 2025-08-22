Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 28 milhões

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 08:37
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.904 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (21). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 28 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados foram: 02 - 37 - 38 - 46 - 52 - 55. 10 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 110.552,20 cada. 1.190 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.531,33 cada
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (23), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
