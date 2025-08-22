Home
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 28 milhões

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (23), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 08:37

Bilhete de loteria: mega-sena
10 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 110.552,20 cada Crédito: Rodrigo de Oliveira/Caixa

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.904 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (21). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 28 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados foram: 02 - 37 - 38 - 46 - 52 - 55. 10 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 110.552,20 cada. 1.190 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.531,33 cada

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (23), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (23), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

