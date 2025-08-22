A Gazeta - Agora

Veja programação especial dos ônibus para o Vital

Publicado em 22/08/2025 às 07h53
Vital 2024 irá acontecer nos dias 16 e 17 de agosto, no Sambão do Povo, em Vitória
Vital 2025 começa nesta sexta-feira (22) no Sambão do Povo em Vitória Crédito: Divulgação

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) preparou uma programação especial de ônibus para atender as pessoas que vão curtir o Vital. A ação conta, inclusive, com a criação de duas linhas noturnas para o retorno dos foliões do Sambão do Povo em direção às regiões da Reta Penha, Avenida Beira-Mar, Avenida Adalberto Simão Nader e Jardim Camburi. E a linha 130, que atende à região, terá reforço de viagens, uma às 4h e outra às 5h, no sábado (23) e no domingo (24).

Veja aqui tabela com a programação completa dos horários e das linhas para os dois dias da festa (sexta e sábado).

