Veja programação especial dos ônibus para o Vital

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) preparou uma programação especial de ônibus para atender as pessoas que vão curtir o Vital. A ação conta, inclusive, com a criação de duas linhas noturnas para o retorno dos foliões do Sambão do Povo em direção às regiões da Reta Penha, Avenida Beira-Mar, Avenida Adalberto Simão Nader e Jardim Camburi. E a linha 130, que atende à região, terá reforço de viagens, uma às 4h e outra às 5h, no sábado (23) e no domingo (24).