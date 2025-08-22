Operação mira facções criminosas que atuam em região de Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Especializada (SPE) e do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), deflagrou na madrugada desta sexta-feira (22) a Operação “Reditus Pacis”. A ação tem como objetivo cumprir três mandados de prisão e 14 de busca e apreensão contra integrantes de organizações criminosas que atuam na região da Grande Santa Rita, em Vila Velha.

A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, foi ao local e apurou que duas pessoas foram presas em flagrante até o momento. "O objetivo é trazer a paz novamente nessa região, onde está havendo conflitos. São alvos que participam diretamente dessa guerra do tráfico, onde foram apontados residências que guardam armas e drogas que vem sustentando essa guerra.", explicou o chefe do Denarc, delegado Tarcísio Otoni.

Segundo o delegado, em uma casa no bairro Ilha das Flores foi encontrado um esconderijo com cargas de cocaína prontas para serem distribuídas e armas.

"Um dos objetivos da operação é coletar mais informações. Os presos estão envolvidos diretamente nessa guerra do tráfico e vão ser autuadas em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo", ressaltou Tarcísio Otoni.

A operação conta com a participação de 70 policiais da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), Delegacias Especializadas e do Departamento de Investigações Criminais (Deic), além do apoio aéreo do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).

Segundo a Polícia Civil, a operação segue em andamento.