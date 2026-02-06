Em Angra dos Reis

Médico pediatra é preso por suspeita de abuso sexual infantil no RJ

Segundo a PF, ele foi identificado após buscas ativas em locais suspeitos de veiculação de conteúdo sexual infantil

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 13:53

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa do médico, em hospital particular e em Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Crédito: Divulgação/PF

Um pediatra foi preso nesta quinta-feira (5) pela Polícia Federal em Angra dos Reis (RJ) por suspeita de abuso sexual contra crianças e adolescentes. O homem foi descoberto durante monitoramento da Polícia Federal na internet. Segundo a PF, ele foi identificado após buscas ativas em locais suspeitos de veiculação de conteúdo sexual infantil.

As investigações do caso foram aprofundadas e detectaram que o médico também aliciava crianças e adolescentes para fins sexuais, segundo a PF. O órgão informou que os crimes de aliciamento aconteciam, predominantemente, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty. Além do mandado de prisão temporário, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão em um hospital particular e em uma unidade de pronto atendimento onde o suspeito trabalha. O UOL buscou a Prefeitura de Angra dos Reis para saber se alguma investigação sobre o médico foi aberta e o espaço segue aberto para manifestação.

O material apreendido será analisado. A polícia tenta descobrir eventuais vítimas do homem e outras pessoas que possam ter relação com os crimes que teriam sido cometidos por ele. A operação desta quinta-feira, batizada de Classificação de Risco, também investiga um professor da rede pública de ensino. Ele foi levado à delegacia para esclarecimentos e liberado em seguida.

O médico está à disposição da Justiça e pode responder por estupro de vulnerável e exploração sexual infantojuvenil. Ele também pode responder por armazenamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil e associação criminosa. O nome do suspeito preso não foi divulgado. O UOL não conseguiu contato com a defesa dele até o momento.

