Libertar Bolsonaro desmoralizaria o STF, diz Lula em entrevista na Bahia

Presidente afirma que a derrubada do veto ao projeto da dosimetria seria uma desmoralização do Supremo, após condenação aos atos golpistas

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 16:01

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (6) que a derrubada do veto ao projeto da dosimetria seria uma desmoralização do Supremo Tribunal Federal (STF), que julgou e condenou pessoas pelos atos golpistas de 8 de Janeiro de 2023. Sem citar diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), um dos beneficiados do projeto, Lula disse que uma anistia deveria ser feita após anos.

"Esse cidadão tem que ficar preso. Aí um belo dia, pode ter uma anistia para ele, como teve em 1964, dez ou 15 anos depois. Não dá para você brincar de fazer julgamento. Se você liberta ele, você desmoraliza a seriedade da Suprema Corte que o condenou", declarou durante entrevista ao programa "Alô, Juca", da TV Aratu. Lula cumpre agenda na Bahia nesta sexta-feira (6).

Lula disse ter feito sua parte e que eventual derrubada do veto seria "problema do Congresso" Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Lula disse também ter feito sua parte e que uma eventual derrubada do veto seria "problema do Congresso". "É problema do Congresso Nacional. Eu fiz a minha parte. O Congresso fez a lei, aprovou. Eu sei as condições que foi discutido. Eu fiz o meu papel, vetei porque não concordo. Esse cidadão tem que ficar preso", falou.

Ainda sem citar Bolsonaro diretamente, o petista comparou o ex-presidente a um "cachorro louco": "Você acha que se você tiver um cachorro louco preso e você o solta, ele vai estar mais manso? Esse cidadão tentou destruir a democracia brasileira. Esse cidadão, que foi condenado a 27 anos e 3 meses de cadeia, tinha um plano para matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre Moraes", completou o presidente.

