Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Maior superlua do ano vai acontecer na noite desta terça-feira
Fenômeno no céu

Maior superlua do ano vai acontecer na noite desta terça-feira

Apesar do termo, cunhado nos Estados Unidos, a cor da lua não se altera durante o período. Como esta época marca o início da primavera no hemisfério Norte, é comum o surgimento de uma planta com a flor rosada, fato que inspirou o nome
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 16:55

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 16:55

Data: 09/02/2020 - ES - Vitória - Superlua vista da Fonte Grande - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Superlua foi vista da Fonte Grande em fevereiro de 2020 Crédito: Fernando Madeira
A maior superlua do ano, conhecida como Superlua Rosa, começa na noite desta terça-feira (7). O fenômeno, que dura até a próxima quinta, marca a coincidência da Lua Cheia com o instante em que ela está mais próxima da Terra. O satélite estará maior e mais brilhante para quem observar o céu.
Apesar do termo, cunhado nos Estados Unidos, a cor da lua não se altera durante o período. Como esta época marca o início da primavera no hemisfério Norte, é comum o surgimento de uma planta com a flor rosada, fato que inspirou o nome.
"Para nós do hemisfério Sul, esse termo não faz o menor sentido. Acabamos importando esses nomes sem muita lógica. O mesmo acontece na Lua do Caçador, em novembro, que era época em que caçavam e estocavam carne para o inverno lá no hemisfério Norte", explica o astrofísico Roberto Costa, professor do Departamento de Astronomia da Universidade de São Paulo (USP).

Veja Também

Nuvem rolo se forma e chama atenção de moradores em Guarapari

O baixo índice de poluição do ar durante a quarentena, em razão do novo coronavírus, não melhora a visibilidade da lua. Mesmo com a pureza atmosférica, apenas as condições meteorológicas interferem na observação. "A poluição que diminuiu foi a de gases, como poeira e fumaça. Faz diferença para a saúde, mas não para a observação astronômica feita de casa", diz Costa.
As condições ideais para aproveitar a superlua desta terça, portanto, incluem um céu limpo, sem nuvens. Com o tempo nublado em São Paulo, existe o risco de o fenômeno nem dar as caras na capital paulista. Para quem quer muito observá-lo, porém, vale ficar "de plantão" em casa à noite. De acordo com o astrofísico da USP, pode aparecer uma "janelinha" no céu a qualquer momento.

Veja Também

Capixaba ganha concurso internacional com vídeo mostrando o ES; assista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pai é preso em Linhares após agredir ex e tentar fugir com o filho
Imagem de destaque
6 plantas que trazem energias positivas para o seu lar
Imagem de destaque
Mulher é morta a pedradas em Barra de São Francisco e suspeito é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados