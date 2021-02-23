Maia diz que governo federal tem recursos e condições de comprar vacinas

Ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (DEM-RJ) Crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Em live do UOL, Maia afirmou que, "se a vacinação tivesse sido organizada para imunizar os brasileiros até o meio do ano, você teria oportunidade de uma recuperação econômica e menor perda de vidas". No entanto, segundo o ex-presidente da Câmara, "a vacinação dobra a aposta do governo nessa agenda radical e coloca o Brasil numa situação muito complicada porque o Brasil não é a Grã Bretanha ou Estados Unidos que têm uma credibilidade da sua moeda, da sua economia".

Maia afirmou que o presidente do laboratório norte-americano Pfizer, Albert Bourla, vinha mandando e-mails para o presidente Jair Bolsonaro desde agosto do ano passado para fechar acordo de compra de vacinas. Nesta terça-feira, 23, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu o registro definitivo do imunizante.

"O governo federal tem recursos e condições de comprar as vacinas", afirma. Diante da proposta de compra de imunizantes pela iniciativa privada, Maia afirma que, num primeiro momento, "não devemos separar brasileiros no acesso à vacina". Na avaliação do deputado, não se deve usar a prerrogativa de o Brasil ser um País federado e abrir mão de sua agenda como coordenador do sistema público de saúde. Segundo ele, "o problema do governo é compreender qual seu papel".