Maia diz não querer provocar desgaste e volta a cobrar reforma

Rodrigo Maia durante sessão na Câmara Crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados

"Vamos continuar torcendo e trabalhando para que o governo entenda que não estamos querendo a reforma para desgastar o governo, prejudicar o governo, muito pelo contrário. Nós entendemos que essas reformas fortalecem o governo, independentemente de quem estiver presidindo", disse Maia nesta segunda-feira, 17, em entrevista à TV Tropical RN.

Maia disse que a reforma administrativa pode melhorar a qualidade do ensino público. "Precisamos acabar com a distância entre a educação pública e a privada".