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Reforma Administrativa

Maia diz não querer provocar desgaste e volta a cobrar reforma

O presidente da Câmara disse que a reforma administrativa pode melhorar a qualidade do ensino público. 'Precisamos acabar com a distância entre a educação pública e a privada'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2020 às 14:28

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 14:28

Rodrigo Maia durante sessão na Câmara
Rodrigo Maia durante sessão na Câmara Crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a cobrar do presidente Jair Bolsonaro o envio da reforma administrativa ao Congresso e disse esperar convencer o governo de que a intenção para se aprovar essa medida não é provocar desgaste.
"Vamos continuar torcendo e trabalhando para que o governo entenda que não estamos querendo a reforma para desgastar o governo, prejudicar o governo, muito pelo contrário. Nós entendemos que essas reformas fortalecem o governo, independentemente de quem estiver presidindo", disse Maia nesta segunda-feira, 17, em entrevista à TV Tropical RN.
Maia disse que a reforma administrativa pode melhorar a qualidade do ensino público. "Precisamos acabar com a distância entre a educação pública e a privada".
O deputado disse ainda que espera que as eleições municipais deste ano não atrapalhe o andamento do parlamento. "Ideal é que a gente não deixe que a pauta do congresso fique misturado com eleições", disse.

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