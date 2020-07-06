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"Situação clara"

Recuperação da economia depende de avanço nas reformas, diz Mourão

Para o vice-presidente a situação 'está clara'. Uma das prioridades da equipe econômica, a reforma tributária pode voltar a ser discutida nas próximas semanas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 17:07

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 17:07

Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão
Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão Crédito: Isac Nobrega/PR
vice-presidente Hamilton Mourão reforçou que "está claro" que recuperação da economia depende do avanço das reformas. Uma das prioridades da equipe econômica, a reforma tributária pode voltar a ser discutida nas próximas semanas.
Durante live promovida pelo Credit Suisse, Mourão ressaltou os impactos da crise global do novo coronavírus e citou o auxílio emergencial pago pelo governo para trabalhadores informais.
"Estima-se que vamos chegar a R$ 250 bilhões ou R$ 50 bilhões nessa brincadeira", disse ele, sobre o impacto do pagamento.
Na última semana, o governo anunciou que irá pagar mais duas parcelas de R$ 600. Inicialmente, o benefício seria pago por três meses.

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