Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Ministério da Economia elabora manual de conduta do servidor federal
Nova Portaria

Ministério da Economia elabora manual de conduta do servidor federal

A portaria ressalta que o manual não se confunde, nem revoga ou altera disposições normativas existentes, e que deverá ser utilizado de forma complementar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 15:31

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 15:31

Ministério da Economia
Ministério da Economia Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O Ministério da Economia elaborou o Manual de Conduta do Agente Público Civil do Poder Executivo Federal, que orienta os servidores sobre as condutas esperadas no exercício de suas atribuições. A portaria que divulga o manual é assinada pelo secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital da pasta, Paulo Uebel, e está no Diário Oficial da União (DOU) de hoje.
A portaria ressalta que o manual não se confunde, nem revoga ou altera disposições normativas existentes, e que deverá ser utilizado de forma complementar ao arcabouço legal e normativo em vigor. "Sua publicação almeja tão somente reforçar o compromisso com o comportamento profissional, com o respeito ao interesse de todos sobre o interesse de alguns e com o entendimento de que a razão de existir do Estado é servir à população", cita a portaria.
"Os órgãos e entidades deverão encorajar os agentes públicos a reportar qualquer desperdício de recursos públicos, fraude, abuso de autoridade, desrespeito à lei ou qualquer tipo de inobservância deste manual", diz outro trecho do ato.
O Manual de Conduta será entregue, em cópia eletrônica, a todos os servidores ativos da administração federal, incluindo autarquias e fundações. A portaria entra em vigor no dia 3 de agosto deste ano.
O documento conta com oito capítulos, dentre eles um que discorre sobre princípios básicos da gestão pública, como legalidade, impessoalidade, eficiência e justiça. Outros três sobre condutas esperadas, condutas inadequadas e conflito de interesses. Tem ainda um capítulo que trata do trabalho remoto.

Veja Também

Menos de 20% do crédito para socorrer empresas foi desembolsado

O texto de apresentação do manual destaca que "a retomada da confiança no Estado passa por uma postura cada vez mais zelosa e atenta de todos que atuam na administração pública" e que "é necessário dar o exemplo e demonstrar em todas as oportunidades profissionalismo e compromisso com a coisa pública, priorizando o interesse de todos em contraponto ao interesse de alguns, sejam eles particulares, corporações ou grupos específicos".
De acordo com a portaria, a publicação do manual também ganha relevância no momento vivido pelo País, que enfrenta um desafio de saúde pública e econômico sem precedentes, em virtude da pandemia de covid-19, e que traz consigo uma profunda transformação do ambiente de trabalho. "Diante desse novo cenário e da ampliação atual e tendência futura de utilização desta modalidade de trabalho, foi dedicado um capítulo específico para tratar do tema".
O Ministério da Economia orienta os órgãos e entidades a oferecer o manual em todos os seus canais eletrônicos de comunicação e avisa que será editado material complementar em formato de cartilha, contendo exemplos práticos e informações adicionais.

Veja Também

Ministério da Economia informa que não foi agendada entrevista com Guedes

Ministério da Economia anuncia R$ 147 bilhões em plano anticoronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados