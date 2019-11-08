Lula diz que Augusto Nunes é 'figura nojenta' e parabeniza Glenn Greenwald

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escreveu uma carta nesta sexta-feira (08) ao jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, dizendo que ficou "orgulhoso de ver você enfrentar aquela figura nojenta do jornalismo podre brasileiro".
O petista se referia a Augusto Nunes, comentarista da rádio Jovem Pan e da TV Record. Na quinta-feira (07), Nunes partiu para a agressão física contra Glenn depois de ser chamado de "covarde" por ele no programa Pânico.
O jornalista relembrava um comentário feito anteriormente por Nunes na rádio, no qual mencionou os dois filhos adotados por Glenn e pelo marido dele, o deputado federal David Miranda (PSOL-RJ). Na ocasião, Nunes indagou: "Quem cuida das crianças que eles adotaram? Isso aí o juizado de menores deveria investigar".
Na carta, Lula diz ainda a Glenn: "Você presta um serviço extraordinário para a democracia brasileira, falando as verdades que a parte podre da imprensa não fala. Parabéns por você existir. Tenha a minha solidariedade".
VEJA ABAIXO A CARTA
"Querido companheiro Glenn, fiquei orgulhoso ao ver você enfrentar aquela figura nojenta do jornalismo podre brasileiro. Você presta um serviço extraordinário para a democracia brasileira, falando as verdades que a parte podre da imprensa não fala. Parabéns por você existir. Tenha minha solidariedade. Abraços com admiração do amigo Lula. Sem medo de ser feliz."