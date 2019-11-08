Lula diz que Augusto Nunes é 'figura nojenta' e parabeniza Glenn Greenwald

Augusto Nunes agride o jornalista Glenn Greenwald nos estúdios da Jovem Pan Crédito: Reprodução Youtube

escreveu uma carta nesta sexta-feira (08) ao jornalista , do site The Intercept Brasil, dizendo que ficou "orgulhoso de ver você enfrentar aquela figura nojenta do jornalismo podre brasileiro". O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escreveu uma carta nesta sexta-feira (08) ao Glenn Greenwald , do site, dizendo que ficou "orgulhoso de ver você enfrentar aquela figura nojenta do jornalismo podre brasileiro".

O petista se referia a Augusto Nunes, comentarista da rádio Jovem Pan e da TV Record. Na quinta-feira (07), Nunes partiu para a agressão física contra Glenn depois de ser chamado de "covarde" por ele no programa Pânico.

O jornalista relembrava um comentário feito anteriormente por Nunes na rádio, no qual mencionou os dois filhos adotados por Glenn e pelo marido dele, o deputado federal David Miranda (PSOL-RJ). Na ocasião, Nunes indagou: "Quem cuida das crianças que eles adotaram? Isso aí o juizado de menores deveria investigar".

Na carta, Lula diz ainda a Glenn: "Você presta um serviço extraordinário para a democracia brasileira, falando as verdades que a parte podre da imprensa não fala. Parabéns por você existir. Tenha a minha solidariedade".

VEJA ABAIXO A CARTA