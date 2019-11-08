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Em carta

Lula diz que Augusto Nunes é 'figura nojenta' e parabeniza Glenn Greenwald

Na quinta-feira (07), Nunes partiu para a agressão física contra Glenn depois de ser chamado de 'covarde' no programa Pânico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 17:27

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 17:27

Augusto Nunes agride o jornalista Glenn Greenwald nos estúdios da Jovem Pan Crédito: Reprodução Youtube
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escreveu uma carta nesta sexta-feira (08) ao jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, dizendo que ficou "orgulhoso de ver você enfrentar aquela figura nojenta do jornalismo podre brasileiro".
O petista se referia a Augusto Nunes, comentarista da rádio Jovem Pan e da TV Record. Na quinta-feira (07), Nunes partiu para a agressão física contra Glenn depois de ser chamado de "covarde" por ele no programa Pânico.
O jornalista relembrava um comentário feito anteriormente por Nunes na rádio, no qual mencionou os dois filhos adotados por Glenn e pelo marido dele, o deputado federal David Miranda (PSOL-RJ). Na ocasião, Nunes indagou: "Quem cuida das crianças que eles adotaram? Isso aí o juizado de menores deveria investigar".

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Na carta, Lula diz ainda a Glenn: "Você presta um serviço extraordinário para a democracia brasileira, falando as verdades que a parte podre da imprensa não fala. Parabéns por você existir. Tenha a minha solidariedade".

VEJA ABAIXO A CARTA

"Querido companheiro Glenn, fiquei orgulhoso ao ver você enfrentar aquela figura nojenta do jornalismo podre brasileiro. Você presta um serviço extraordinário para a democracia brasileira, falando as verdades que a parte podre da imprensa não fala. Parabéns por você existir. Tenha minha solidariedade. Abraços com admiração do amigo Lula. Sem medo de ser feliz."

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