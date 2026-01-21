Home
>
Brasil
>
Lula assina MP para reajustar em 5,4% o piso salarial dos professores

Lula assina MP para reajustar em 5,4% o piso salarial dos professores

Aumento de R$ 262,86 vale para este ano e atende a promessa do ministro da Educação, Camilo Santana

JOÃO GABRIEL, MARIANA BRASIL E PAULO SALDAÑA

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 19:35

BRASÍLIA - O presidente Lula (PT) assinou nesta quarta-feira (21) a MP (medida provisória) que aumenta o salário dos professores da educação básica da rede pública em 5,4%, valor acima da inflação e que representa R$ 262,86.

Recomendado para você

Aumento de R$ 262,86 vale para este ano e atende a promessa do ministro da Educação, Camilo Santana

Lula assina MP para reajustar em 5,4% o piso salarial dos professores

Kellen Oliveira Bretas Antunes, 42, usou um medicamento para emagrecer vendido de forma ilegal, que foi administrado sem prescrição médica

Mulher que fez uso de caneta emagrecedora falsificada está internada em estado grave em MG

O veículo no qual Thuanny Nunes, 27, e Guilherme de Lima, 24, estavam entrou na pista oposta ao fazer uma curva; a morte do casal foi constatada ainda na rodovia

Casal morre após moto bater de frente com ônibus em SC

Lula e o ministro Camilo Santana decidiram publicar uma MP para garantir às redes de ensino ganho real já em 2026, ano de eleição. Se o governo federal decidisse por um projeto de lei, como foi aventado, o trâmite normal impediria um aumento neste ano.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante reunião para assinatura da MP do Piso Salarial dos Professores
Lula (ao centro) durante reunião para assinatura da MP do Piso Salarial dos Professores Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Por ter efeito imediato, o reajuste já entra em vigor na próxima folha de pagamento dos professores, com o começo do ano letivo. Agora, o texto segue para o Congresso Nacional, que tem que aprová-lo em até 120 dias para que continue valendo.

A medida vem sendo construída desde o ano passado entre governo federal, estados e municípios e representantes professores e de entidades de ensino.

Um dos objetivos é evitar judicialização nos casos de não pagamento.

O piso dos professores estava em R$ 4.867,77 para uma jornada de 40 horas semanais. Pela regra que valia até agora, o reajuste dos professores era vinculado ao Fundeb (principal mecanismo de financiamento da educação) e seria de apenas 0,37%, ou R$ 18 neste ano – enquanto a inflação estimada para 2025 foi de 4%.

A MP atualiza esse cálculo, que passa considerar o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acrescido de 50% da média da variação real das receitas Fundeb nos últimos cinco anos.

O tema costuma ser alvo de pressão da categoria e de negociações acirradas com municípios e, principalmente, com estados, que tentam evitar a obrigação de aumentos mais amplos.

Nas últimas semanas, Camilo teve reuniões com representantes da categoria, de estados e municípios para tentar chegar a um acordo e evitar um novo capítulo nessa disputa.

Os cerca de dois milhões de docentes da educação básica pública estão ligados a estados e prefeituras, que arcam com seus salários. O atendimento ao piso tem sido um desafio para os cofres de municípios e estados.

Este é o segundo evento vinculado ao MEC (Ministério da Educação) em uma semana realizado no Palácio do Planalto, ambos com a presença do ministro Camilo Santana. Segundo interlocutores, Lula aposta em Camilo para trabalhar na articulação política de sua campanha à presidência neste ano.

Na segunda-feira (19), Lula se reuniu com dirigentes de instituições comunitárias de educação superior e assinou, em cerimônia no Palácio, um decreto que regulamentou parcerias entre o poder público e as instituições para adaptar ações federais às demandas locais.

O ministro da Educação também é cotado para disputar o governo do Ceará, seu estado, onde já foi governador por duas vezes, entre 2014 e 2022.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais