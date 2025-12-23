Home
Lula assina indulto de Natal e deixa de fora golpistas presos do 8 de janeiro

Decreto segue recomendação do Ministério da Justiça e mantém fora do benefício crimes contra a democracia, facções e delitos graves

Juliano Galisi

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 09:01

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou nesta terça-feira (23), o indulto natalino de 2025. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União.

Como antecipou o Estadão, o indulto de Natal deste ano exclui os condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito, incluindo os executores dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e os condenados nos quatro núcleos da trama golpista, como o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

Também estão excluídos do perdão os condenados por crimes hediondos ou equiparados, tortura, terrorismo, racismo, violência contra a mulher, tráfico de drogas e organização criminosa.

O decreto veda o benefício aos detentos que tenham firmado acordos de colaboração, as chamadas delações, ou que estejam cumprindo pena em presídios de segurança máxima.

Os requisitos para a concessão do perdão variam conforme o perfil da pena, como o tempo de condenação, reincidência, uso de violência e tempo de reclusão cumprido.

O decreto também concedeu indulto a mulheres em condições específicas, como mães e avós com filhos de até 16 anos de idade ou com deficiência e detentas de até 21 anos ou maiores de 60 anos. Nesses casos, deve haver o cumprimento de, ao menos, um oitavo da pena.

Aos detentos que não cumpram os requisitos para o indulto, o decreto estabelece regras para a comutação das penas, ou seja, a redução do tempo restante de prisão.

