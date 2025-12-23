Mais de 400 presos são beneficiados com a "saidinha" de Natal no ES

A saída temporária de Natal vai colocar em liberdade 410 presos do regime semiaberto no Espírito Santo. As liberações começaram em novembro e seguem um calendário definido pelo Poder Judiciário, sem que todos os detentos deixem as unidades prisionais ao mesmo tempo, segundo a Secretaria da Justiça (Sejus).

Conforme o órgão, o benefício é concedido de forma escalonada e respeita as datas estabelecidas pelas varas de execução penal.

As saídas temporárias ocorrem cinco vezes ao longo do ano, conforme previsto na Lei de Execução Penal. Após o período fora da unidade, os detentos devem retornar ao presídio de origem no prazo máximo de sete dias.