Livro cita suspeita de que Raul Seixas entregou Paulo Coelho à ditadura

Raul Seixas, cantor Crédito: Divulgação

Agência FolhaPress - Quando conheceu Raul Seixas, Paulo Coelho via com desconfiança o aspirante a roqueiro interessado em ETs. Juntos, eles desenvolveram o interesse pela magia, criaram uma sociedade famosa e compuseram músicas até hoje eternas no rock brasileiro.

Também enfrentaram a ditadura. Uma história dos dois com a polícia política, aliás, estava oculta até agora a de que Raul pode ter entregado Coelho aos militares.

A sugestão aparece no livro "Raul Seixas: Não Diga que a Canção Está Perdida", do jornalista Jotabê Medeiros, com lançamento previsto para o próximo dia 1º. O caso, segundo a obra, aconteceu em maio de 1974, quando Raul e Coelho desfrutavam do sucesso de "Krig-ha, Bandolo!", disco lançado no ano anterior e que já tinha mais de 100 mil cópias vendidas.

Paulo Coelho não quis participar da reportagem e elucidar o episódio. "Não sou o tipo de pessoa que gosta de ficar olhando para chagas que já cicatrizaram", diz por email.

Segundo Medeiros, Raul havia sido chamado para dar um depoimento no Dops, o Departamento de Ordem Política e Social da ditadura militar, e ligou para o amigo para acompanhá-lo e ajudá-lo a dar os esclarecimentos sobre as músicas que haviam feito em parceria. Paulo Coelho não sabia, mas essa não era primeira vez naqueles dias que Raul ia ao prédio.

"Comparei as datas e vi que, entre o primeiro depoimento de Raul ao Dops e o segundo depoimento, no qual ele levou Paulo Coelho, demorou pouquíssimo tempo", diz Medeiros.

De acordo com o que o jornalista conta no livro, Raul entrou na sede do órgão, ficou lá por meia hora e retornou tentando dar algum recado cifrado ao amigo, que o esperava. Coelho não entendeu e foi chamado para o interrogatório, que incluiu perguntas sobre o livreto que acompanha o disco "Krig-ha, Bandolo!" e a Sociedade Alternativa cantada por Raul.

A polícia foi até o apartamento do escritor e prendeu a namorada, Adalgisa Rios. No dia seguinte, quando liberado, Coelho pegou um táxi com Raul, mas foi capturado novamente e levado para um lugar desconhecido, onde sofreu torturas por duas semanas.

"Raul evitou Paulo durante um ano depois do acontecido", conta Medeiros. "Paulo não tinha convicção das coisas, não pensava nisso, estava amedrontado, como talvez esteja até hoje."

A relação entre os fatos vem a partir de um documento obtido pelo jornalista no Arquivo Público do Rio de Janeiro. "Acredito que, na maioria das vezes, as pessoas foram atrás da questão da censura às letras e não prestaram atenção aos motivos das audiências."

Fernando Morais, autor de "O Mago", biografia de Paulo Coelho, também teve acesso ao mesmo documento. "Vi pela primeira vez alguns dias atrás", diz. "O que me chamou a atenção foi saber que o temido e superinformado Doi-Codi [Destacamento de Operações de Informação - Centro de Operações de Defesa Interna] imaginava que o Paulo fosse militante do PCBR [Partido Comunista Brasileiro"Revolucionário], sendo que ele nunca foi filiado a nenhum grupo armado que lutava contra a ditadura. É possível que ele nem sequer soubesse o que era o PCBR."

O próprio Paulo Coelho teve acesso ao documento recentemente, por meio de Medeiros. Mas mesmo os papéis oficiais não são conclusivos. O texto diz que, "por intermédio do referido cantor", no caso, Raul, seria possível chegar até Paulo e Adalgisa.

Morais acredita que alguém delatou os artistas à polícia, mas não tem certeza de que o informante foi Raul.

"Entre a data da produção do documento e a prisão de Paulo e Gisa, decorrem 36 dias", diz. "Por que o Doi-Codi, com todo o poder de que dispunha, levaria tanto tempo para localizar e prender um 'militante do PCBR' e 'uma militante do PC do B' [Partido Comunista do Brasil]duas organizações armadas que não estavam na clandestinidade, tinham endereço certo, trabalhavam e frequentavam a universidade normalmente?"

Medeiros, por sua vez, crê que Coelho "não tem a menor dúvida, hoje, após ver o documento, de que Raul o entregou".

A relação de Raul Seixas e Paulo Coelho começou a azedar a partir daquele ano. Depois de um tempo sem se falar, voltaram a colaborar no período que foi o auge da carreira do cantor. Nos anos seguintes, Raul lançou "Gita" (1975), "Novo Aeon" (1976) e "Há 10 Mil Anos Atrás" (1978), alguns de seus discos mais importantes.

As colaborações entre os dois foram rareando, e Paulo começou a trabalhar com diferentes cantores, como Rita Lee. Mas o que os afastou de vez foi a entrada de ambos para a seita do sacerdote Marcelo Motta, inspirada nas ideias do ocultista britânico Aleister Crowley. Juntos, compuseram, por exemplo, a muito conhecida "Tente Outra Vez".

"O conflito começou quando Paulo abandonou a seita à qual aderiram juntos", diz Medeiros. "Paulo crê que Raul mergulhou fundo demais naquele ideário e passaram a se estranhar. Paulo não tinha mais paciência para os jogos de doutrinação da seita. Raul, como era mais hábil e maleável, adequava-se a ela."

O último encontro deles, após um pedido feito pelo produtor e amigo Roberto Menescal a Paulo Coelho, teria acontecido num hotel na divisa de Minas Gerais e do Rio de Janeiro . Coelho não queria encontrar Raul em São Paulo , e Raul não queria ir ao Rio. A ideia é que eles fariam novas músicas juntos, mas depois de cinco dias esperando o cantor que estava trancado dentro de um quarto do hotel, Coelho acabou desistindo da ideia.

"Convivi cerca de quatro anos com Paulo Coelho para escrever sua biografia", diz Fernando Morais. "Em nenhum momento percebi que ele alimentasse a mais remota suspeita de que Raul tenha sido o responsável por sua prisão."

Para Jotabê Medeiros, Paulo Coelho tentou falar do caso em diversas ocasiões. "No filme sobre a vida dele, ele se ressente de Raul não tê-lo procurado no tempo em que ficou cativo e mesmo depois de ser solto."

O jornalista também cita um artigo do escritor sobre o abuso que sofreu na ditadura, publicado neste ano pelo jornal The Washington Post. Ele lembra um trecho em que Coelho diz que "procura o cantor", falando de quando foi liberado pela polícia.

No ano em que se completam três décadas da morte de Raul Seixas, a obra de Medeiros é uma entre muitas que se propõem a celebrar a memória do roqueiro. O livro "Raul Seixas: Por Trás das Canções", do jornalista Carlos Minuano, acaba de ser lançado, e se concentra mais nas histórias das músicas do baiano.

Ainda que o legado de Raulzito seja inquestionável, a relação tão celebrada dele com Paulo Coelho ganha novas nuances. O escritor diz que as chagas já foram cicatrizadas, sinal de que pode já ter perdoado o antigo parceiro. De certa forma, as revelações também deixam dúvida sobre os caminhos que a dupla poderia ter seguido, caso a relação com a ditadura tivesse sido outra.