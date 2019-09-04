Bolsonaro ataca pai de Bachelet, que foi torturado e morto pela ditadura

Alberto Bachelet Martínez. Crédito: Reprodução

Michelle Bachelet, alta comissária da ONU para direitos humanos e ex-presidente do Chile, morto pela ditadura militar chilena, em postagem em uma rede social nesta quarta-feira (4). O presidente Jair Bolsonaro atacou o pai de, alta comissária da ONU para direitos humanos e ex-presidente do Chile, morto pela ditadura militar chilena, em postagem em uma rede social nesta quarta-feira (4).

A crítica veio após Bachelet dizer em uma entrevista que o Brasil sofre uma "redução do espaço democrático", especialmente com ataques contra defensores da natureza e dos direitos humanos.

Michelle Bachelet, seguindo a linha do , seguindo a linha do Macron em se intrometer nos assuntos internos e na soberania brasileira, investe contra o Brasil na agenda de direitos humanos (de bandidos), atacando nossos valorosos policiais civis e militares", escreveu o presidente

Cristina Kirchner. "Diz ainda que o Brasil perde espaço democrático, mas se esquece que seu país só não é uma Cuba graças aos que tiveram a coragem de dar um basta à esquerda em 1973, entre esses comunistas o seu pai brigadeiro à época", prosseguiu Bolsonaro, que publicou também uma foto de Bachelet, quando presidente, ao lado das ex-presidentes Dilma Rousseff

Alberto Bachelet, pai de Michelle, era general da Força Aérea e se opôs ao golpe dado por Augusto Pinochet em setembro de 1973. Ele foi preso e torturado pelo regime e morreu sob custódia, em fevereiro de 1974. Tinha 50 anos.