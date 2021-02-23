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Câmara dos Deputados

Lira diz que trabalhará muito para entregar reforma tributária em 8 meses

O parlamentar apontou que há, na sua visão, um consenso no Congresso sobre a necessidade de se reformar o sistema de impostos no País

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 14:22

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 fev 2021 às 14:22
Arthur Lira concede entrevista após ser eleito presidente da Câmara
Arthur Lira concede entrevista após ser eleito presidente da Câmara Crédito: Cleia Viana/ Câmara dos Deputados
presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), afirmou nesta terça-feira (23), que trabalhará para entregar a aprovação de uma reforma tributária em oito meses, ou seja, até setembro ou outubro. Nesse período, ele prevê três meses de tramitação no Senado e cinco meses na Câmara.
O parlamentar apontou que há, na sua visão, um consenso no Congresso sobre a necessidade de se reformar o sistema de impostos no País.
Em transmissão ao vivo para o jornal Valor Econômico, ele não se arriscou, contudo, a apostar em qual das diferentes propostas tem mais aceitação entre deputados e senadores. "Espero que seja a reforma possível", acrescentou.
Lira também indicou acreditar que a tramitação da reforma administrativa será mais fácil que a da reforma da Previdência, aprovada em 2019.
Um dos motivos apontados por ele é o fato de que a proposta não deve mexer no que ele chamou de "direitos adquiridos", ou seja, promoveria mudanças apenas para funcionários públicos contratados após a eventual aprovação da reforma.

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