Justiça libera R$ 36 milhões da Samarco para ES combater o coronavírus

Empresa Samarco Crédito: Carlos Alberto Silva

O pedido foi encaminhado pelos estados. O montante faz parte de garantias previstas no termo de ajustamento preliminar firmado pela empresa com a Procuradoria, Promotoria e as Defensorias Públicas da União e estaduais, de MG e do ES.

A decisão assinada pelo juiz Mário de Paula Franco Júnior, nesta segunda-feira (13), determina que os valores liberados sejam usados exclusivamente para aquisição de bens de capital e/ou bens de consumo duradouro, como equipamentos médicos, respiradores, camas hospitalares e ambulâncias, entre outros.

O juiz da 12ª Vara Federal diz ainda que os valores não podem ser usados para aquisição de insumos não-duráveis, como máscaras ou álcool em gel, pagamento de salários, aluguéis, diárias, entre outros.

"Os valores ora colocados à disposição (...), a partir do Caso Samarco (Desastre de Mariana), devem, de um lado, cumprir o propósito específico de auxiliar nas medidas emergenciais de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes da pandemia do covid-19, assim como, de outro lado, devem significar um legado (estrutural e permanente) para a saúde pública do país", diz a decisão.

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