Compromisso pessoal é a maior defesa contra o aumento do contágio

Fala-se muito nas consequências trágicas para a economia, mas o fato é que ela tem condições de se recuperar, mesmo a duras penas. Já vidas humanas que se perdem, não. É preciso acabar com as aglomerações, na maior parte desnecessárias, testemunhadas com uma frequência dolorosa. Por mais que o vírus não atinja a todos da mesma forma, dado o elevado percentual de assintomáticos e pacientes com sintomas leves, esse inimigo microscópio ainda mantém seu potencial de colapsar o sistema de saúde com os casos mais graves. Todos vão sofrer com essa sobrecarga, não somente quem estiver na estatística da Covid-19. Inclusive os que possuem planos de saúde.