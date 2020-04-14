Falta empatia com os idosos

Não deixe o vírus do preconceito te contaminar: ajude os idosos Crédito: Divulgação

Será que idoso é teimoso, ou será que ele não quer incomodar você? Já parou pra pensar nisso? Ando vendo e ouvindo muita gente reclamar, mas parei para observar e me colocar no lugar deles.

Percebi que muitos filhos e netos não têm tempo para configurar ou ensiná-los a usarem seus smartphones. A maioria dos idosos não sabe fazer compra on-line. Há ainda queles que moram sozinhos seja porque não querem incomodar ou porque não têm com quem morar.

Vi também que muitos deles se arriscam na prática de exercícios para se manterem saudáveis. Outros vão à rua pois não usam app para movimentação bancária e nem têm quem o faça, por isso precisam ir pagar suas contas, e para eles ter os boletos em dia é prioridade. Notei que andam na rua para irem à padaria, ao mercado, à farmácia, ao médico, pois na maioria das vezes não querem incomodar ou não têm quem faça isso pra eles.

Percebi que a carência, a solidão e a falta de contato com a família têm feito com que eles se arrisquem a sair de casa para não enlouquecerem dentro dela. Deles foram tirados, mesmo que temporariamente, o abraço e o aperto de mão de quem eles amam.

Se você acha horrível ficar em casa tendo saúde, imagina muitos deles que já perderam uma boa parte da saúde para cuidar de quem eles amam. Eles sabem que tudo isso é temporário, afinal te ensinaram a ser gente e são muito espertos, mas o que eles não sabem é quanto tempo de vida ainda têm.