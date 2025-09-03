BBC News

Julgamento de Bolsonaro: o que aconteceu no primeiro dia

Sessão no Supremo Tribunal Federal foi marcada pela defesa da soberania nacional de Alexandre de Moraes.

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 09:37

O primeiro dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus no processo criminal por suposta tentativa de golpe de Estado ficou marcado pela defesa da soberania nacional feita pelo ministro Alexandre de Moraes.

Bolsonaro e aliados — entre eles ex-ministros e militares de alta patente — serão julgados por crimes que incluem organização criminosa armada, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

A repórter Mariana Schreiber passou o dia no Supremo Tribunal Federal e conta como foi a sessão de abertura do julgamento histórico.

