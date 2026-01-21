Impressionante

Jovem é preso pela quarta vez por tráfico no mesmo local em SP

A última detenção ocorreu na terça-feira (20); o local é conhecido como um ponto de venda de entorpecentes, onde já foram realizadas outras prisões

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 14:08

Um mesmo jovem, de 21 anos, foi preso pela quarta vez pela Polícia Militar, em São Paulo, no mesmo local, sob suspeita de tráfico de drogas. A última detenção ocorreu na terça-feira (20) em um apartamento localizado na região do Pari, na região central da capital paulista, no mesmo local onde foram realizadas as abordagens anteriores. A prisão foi realizada com a ajuda de um drone de operação policial, que flagrou o suspeito entrando no imóvel com um saco plástico. Segundo a polícia, o local é conhecido como um ponto de venda de entorpecentes, onde já foram realizadas outras prisões.

Os agentes foram até o terceiro andar do apartamento e encontraram o indiciado escondido em um banheiro com a sacola flagrada pelo drone. Foram apreendidas cerca de 2.500 porções de drogas, entre ice, maconha, crack e cocaína, já embaladas para a venda, além de R$ 197 em espécie e um aparelho celular. O caso foi registrado no 8º Distrito Policial (Brás), onde o indiciado permaneceu à disposição da Justiça. O nome dele não foi divulgado.

Prisão anterior havia ocorrido em novembro do ano passado

Segundo a Polícia Civil, essa é a quarta vez que o suspeito é preso por tráfico de drogas. Em 12 de outubro de 2024, o jovem e uma mulher estavam vendendo drogas na região do Pari, quando foram detidos. Na ocasião, foram apreendidas 3.300 porções de entorpecentes com a dupla. Um ano depois, em 22 de outubro de 2025, a polícia o encontrou dentro do apartamento, na rua Araguaia, com um traficante, que tentou fugir da polícia. Nesse caso, o jovem passou a ser investigado por tráfico de drogas pelo 8º DP.

Menos de um mês depois, em 3 de novembro de 2025, ele foi preso novamente ao ser visto por uma equipe da PM jogando uma mochila pela janela do terceiro andar do mesmo prédio. Durante a vistoria, 1.400 porções de drogas foram apreendidas. Um outro comparsa foi detido na ação.

