Ivete Sangalo fala sobre acidente doméstico no BBB 26 e dá conselhos para brothers

A artista garantiu aos participantes que a edição do programa está um sucesso e aconselhou eles a não se intimidarem com medo de cancelamento

Publicado em 8 de março de 2026 às 09:45

 A cantora Ivete Sangalo foi a atração musical do BBB 26 (Globo), uma semana depois de ter sido submetida a uma cirurgia na face após sofrer uma queda em casa. A baiana aproveitou a noite para interagir com os brothers e contar sobre o acidente.

Rainha do carnaval, Ivete abriu o show cantando seu novo hit "Vampirinha". Ela também apresentou músicas de samba do projeto Ivete Clareou, que entrará em turnê a partir de abril. Entre músicas, a cantora conversou com a casa.

A artista garantiu aos participantes que a edição do programa está um sucesso e aconselhou eles a não se intimidarem com medo de cancelamento. Ela afirmou que todos os competidores têm chance de brilhar fora da casa. Além disso, ela revelou detalhes do acidente doméstico que sofreu.

Ivete Sangalo fala da queda e da operação no rosto durante apresentação no BBB 26
Ivete Sangalo fala da queda e da operação por machucado no rosto Crédito: TV Globo

"Vocês acreditam que essa semana eu desmaiei na minha casa?", relatou. "Eu acordei de madrugada. (...) Fui fazer meu xixi, quando levantei do vaso, disse: 'Ai, papai'. Aí, caí. Caí feio"

A baiana ainda comentou que não se lembra da queda e só percebeu que estava machucada quando passou a mão na cabeça e sentiu o sangue.

Ela usou o episódio de gancho para relembrar os brothers que certas coisas não podem ser controladas e elogiou o elenco pela coragem de estar no programa.

Durante conversa sobre comida, Ivete presenciou troca de farpas entre Milena e Jonas, pois a recreadora infantil contou que colocou o líder na xepa. Durante a tour na casa, Juliano e Ana Paula também entraram na discussão. O dançarino chamou o modelo de 'criançona barbuda' e Jonas revidou, chamando o rival de 'Fiuk loiro'.

Carismática, a cantora atendeu a pedidos musicais, flertou com um dummy, fez todo o elenco entrar junto com ela no quarto do líder e brincou com a rivalidade entre Jonas e Milena:

"Agora se eu ligar a TV e ver vocês se pegando eu vou ficar puta. Isso é coisa de pegação. O ranço vai pegando um negócio", comentou.

