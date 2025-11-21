Home
Incêndio destrói 20 casas em favela da capital paulista

A Defesa Civil, policiais e funcionários da Sabesp e da Enel também participaram do atendimento à população

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 09:21

Um grande incêndio destruiu uma favela em Campo Belo, São PAulo Crédito: Reprodução/Redes Sociais/Folhapress

Um incêndio controlado na madrugada desta sexta-feira (21) destruiu 20 casas em uma favela no Campo Belo, bairro da zona sul de São Paulo. Não há feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu 1.000 metros quadrados da comunidade e 19 equipes atuaram no local. A corporação montou três frentes de combate para controlar as chamas. A Defesa Civil, policiais e funcionários da Sabesp e da Enel também participaram do atendimento à população.

A Defesa Civil, policiais e funcionários da Sabesp e da Enel também participaram do atendimento à população

A área atingida fica na avenida Pedro Bueno, na altura do número 1.856. Em outra ocorrência, um incêndio atingiu quatro imóveis na madrugada de quinta em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, em uma região comercial. Lojas e outros estabelecimentos foram destruídos pelas chamas. No dia anterior, um incêndio destruiu oito casas de madeira na avenida Rio Branco, na República, região central de São Paulo.

