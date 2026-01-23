Home
>
Brasil
>
Incêndio atinge loja de enxoval para bebês no Brás, em São Paulo

Incêndio atinge loja de enxoval para bebês no Brás, em São Paulo

A loja afetada tem 240 m², de acordo com os bombeiros; não há informações sobre feridos ou hipótese do que pode ter ocasionado o fogo

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 13:49

Incêndio atinge loja no Brás, em São Paulo
Incêndio atinge loja no Brás, em São Paulo Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um incêndio atingiu uma loja de enxoval para bebês, no Brás, região central de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (23). A região é conhecida pelo comércio, que atrai compradores de todos o país. A loja afetada se chama Bebê Maluco e tem 240 m², de acordo com os bombeiros. O estabelecimento foi procurado, mas não respondeu aos contatos no começo desta tarde. A corporação atua com 17 viaturas e 47 agentes no local, que está isolado, mas ainda não conseguiu chegar ao foco das chamas.

Recomendado para você

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais registrou 22 ocorrências de árvores caídas, além de sete com risco iminente de queda

Chuvas causam estragos em Minas Gerais, e região de BH entra em alerta máximo

A loja afetada tem 240 m², de acordo com os bombeiros; não há informações sobre feridos ou hipótese do que pode ter ocasionado o fogo

Incêndio atinge loja de enxoval para bebês no Brás, em São Paulo

O processo de adaptação depende do acolhimento, da escuta atenta e do trabalho conjunto entre escola e família

Volta às aulas: 5 dicas para ajudar as crianças a se adaptarem à rotina escolar

O fogo começou por volta de 11h10, diz o Corpo de Bombeiros. A loja fica na rua Maria Marcolina, uma das mais movimentadas do bairro. Não há informações sobre feridos ou hipótese do que pode ter ocasionado o fogo.

Leia mais

Imagem - Acidente com ônibus deixa 5 mortos no norte de Minas Gerais

Acidente com ônibus deixa 5 mortos no norte de Minas Gerais

Imagem - Engenheiro cai em golpe do amor e perde R$ 220 mil em sequestro em SP

Engenheiro cai em golpe do amor e perde R$ 220 mil em sequestro em SP

Imagem - Quatro trabalhadores morrem soterrados em obra de frigorífico em SP

Quatro trabalhadores morrem soterrados em obra de frigorífico em SP

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais