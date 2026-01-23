Em área comercial

Incêndio atinge loja de enxoval para bebês no Brás, em São Paulo

A loja afetada tem 240 m², de acordo com os bombeiros; não há informações sobre feridos ou hipótese do que pode ter ocasionado o fogo

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 13:49

Incêndio atinge loja no Brás, em São Paulo Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um incêndio atingiu uma loja de enxoval para bebês, no Brás, região central de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (23). A região é conhecida pelo comércio, que atrai compradores de todos o país. A loja afetada se chama Bebê Maluco e tem 240 m², de acordo com os bombeiros. O estabelecimento foi procurado, mas não respondeu aos contatos no começo desta tarde. A corporação atua com 17 viaturas e 47 agentes no local, que está isolado, mas ainda não conseguiu chegar ao foco das chamas.

O fogo começou por volta de 11h10, diz o Corpo de Bombeiros. A loja fica na rua Maria Marcolina, uma das mais movimentadas do bairro. Não há informações sobre feridos ou hipótese do que pode ter ocasionado o fogo.

