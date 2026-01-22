Tristeza

Quatro trabalhadores morrem soterrados em obra de frigorífico em SP

O desmoronamento ocorreu durante as escavações no interior da empresa; as vítimas foram encontradas em parada cardiorrespiratória

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 14:03

Local onde os trabalhadores morreram soterrados Crédito: Divulgação/Defesa Civil

Quatro trabalhadores morreram soterrados durante uma obra em um frigorífico na tarde desta quarta-feira (21) em Promissão (SP). O desmoronamento ocorreu durante as escavações no interior de uma empresa frigorífica. A Defesa Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência por volta das 16h40. Cinco pessoas foram atingidas. Equipes foram até o local atender as vítimas, que foram encontradas em parada cardiorrespiratória e encaminhadas ao hospital, segundo informações da Defesa Civil.

Quatro dos atingidos não sobreviveram. "Após finalizado o socorro, a companhia recebeu com pesar a confirmação do óbito de quatro profissionais. A empresa lamenta profundamente o ocorrido e no momento está colaborando com os órgãos competentes", informou em nota a MBRF. O UOL também entrou em contato com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) para saber se o caso será investigado. Não houve retorno até o momento, mas o espaço segue aberto para manifestação.

