Home
>
Brasil
>
Acidente com ônibus deixa 5 mortos no norte de Minas Gerais

Acidente com ônibus deixa 5 mortos no norte de Minas Gerais

O ônibus ia de Arapiraca (AL) para Itapema (SC) e operava de forma clandestina, segundo o Corpo de Bombeiros

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 13:46

Cinco passageiros morreram em ônibus que seguia em direção à Itapema, em Santa Catarina
Cinco passageiros morreram em ônibus que seguia em direção à Itapema, em Santa Catarina Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros MG

Um acidente envolvendo um ônibus deixou cinco mortos na noite da última quarta-feira (21) na serra de Francisco Sá, na BR-251, no norte de Minas Gerais. Um bebê está entre as vítimas fatais. O ônibus ia de Arapiraca (AL) para Itapema (SC) e operava de forma clandestina, segundo o Corpo de Bombeiros. A reportagem não localizou o proprietário do veículo.

Recomendado para você

A vítima havia ido encontrar com uma suposta mulher que conversava por aplicativo de relacionamento; ao chegar no local combinado, ele foi abordado por criminosos

Engenheiro cai em golpe do amor e perde R$ 220 mil em sequestro em SP

O ônibus ia de Arapiraca (AL) para Itapema (SC) e operava de forma clandestina, segundo o Corpo de Bombeiros

Acidente com ônibus deixa 5 mortos no norte de Minas Gerais

Segundo a polícia, ele estava na região da Praia do Forte, hospedado em um condomínio de luxo no local

Sérgio Nahas é preso na Bahia 23 anos após matar a esposa em SP

O motorista teria perdido o controle da direção após o ônibus apresentar um problema de frenagem em trecho da serra de declive e curva, de acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O ônibus saiu da pista e tombou na margem da via, momento em que passageiros foram lançados para fora do veículo. Cinco passageiros morreram. Os outros 43 ocupantes do veículo ficaram feridos, sendo 9 em estado grave, segundo os bombeiros.

Leia mais

Imagem - Inmetro recomenda atenção na compra do bebê conforto

Inmetro recomenda atenção na compra do bebê conforto

Imagem - Moradores levam portas, janelas e até telhas de casas ao fugir de facções no Ceará

Moradores levam portas, janelas e até telhas de casas ao fugir de facções no Ceará

Imagem - Casal morre após moto bater de frente com ônibus em SC

Casal morre após moto bater de frente com ônibus em SC

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais