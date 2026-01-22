Acidente com ônibus deixa 5 mortos no norte de Minas Gerais

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 13:46
Um acidente envolvendo um ônibus deixou cinco mortos na noite da última quarta-feira (21) na serra de Francisco Sá, na BR-251, no norte de Minas Gerais. Um bebê está entre as vítimas fatais. O ônibus ia de Arapiraca (AL) para Itapema (SC) e operava de forma clandestina, segundo o Corpo de Bombeiros. A reportagem não localizou o proprietário do veículo.
O motorista teria perdido o controle da direção após o ônibus apresentar um problema de frenagem em trecho da serra de declive e curva, de acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O ônibus saiu da pista e tombou na margem da via, momento em que passageiros foram lançados para fora do veículo. Cinco passageiros morreram. Os outros 43 ocupantes do veículo ficaram feridos, sendo 9 em estado grave, segundo os bombeiros.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o