Casal morre após moto bater de frente com ônibus em SC

Casal morre após moto bater de frente com ônibus em SC

O veículo no qual Thuanny Nunes, 27, e Guilherme de Lima, 24, estavam entrou na pista oposta ao fazer uma curva; a morte do casal foi constatada ainda na rodovia

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 14:39

Casal foi socorrido, mas acabou morrendo no local
Casal foi socorrido, mas acabou morrendo no local Crédito: Divulgação/PMSC

Um casal morreu após a moto em que estava bater de frente com um ônibus em Florianópolis na noite desta terça-feira (20). O veículo no qual Thuanny Nunes, 27, e Guilherme de Lima, 24, estavam entrou na pista oposta ao fazer uma curva. O acidente aconteceu na rodovia Baldicero Filomeno, no bairro de Ribeirão da Ilha, na noite de ontem. Câmeras de segurança gravaram o momento do acidente. Na imagem, é possível ver que o motorista do ônibus não consegue frear a tempo.

A morte do casal foi constatada ainda na rodovia. Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois estavam em parada cardiorrespiratória no momento em que o socorro chegou e receberam as manobras de reanimação até a chegada do Samu, quando o médico constatou que os dois haviam morrido. O motorista do ônibus não ficou ferido. À Polícia Militar, ele disse que tentou desviar da moto, mas não conseguiu evitar a batida. O local foi periciado pela Polícia Civil. As causas do acidente serão investigadas pelo órgão.

Ônibus envolvido no acidente, em Florianópolis
Ônibus envolvido no acidente, em Florianópolis Crédito: Divulgação/PMSC

