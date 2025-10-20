Tragédia

Idoso resgatado após desabamento em Olinda está com 85% do corpo queimado

José de Lima foi encontrado sob os escombros e socorrido de helicóptero até o hospital; o desabamento deixou dois mortos e 10 feridos

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 13:27

Um dos dez feridos resgatados do desabamento de um conjunto de residências em Olinda (PE) está com 85% do corpo queimado. O idoso de 67 anos está internado em estado grave no Hospital da Restauração, na área central do Recife. José de Lima foi encontrado sob os escombros e socorrido de helicóptero até o hospital. O desabamento, que ocorreu na manhã deste domingo (19), no bairro de Ouro Preto, deixou dois mortos e 10 feridos. Um homem e uma idosa cadeirante morreram no local. Cláudio dos Anjos da Silva, 40, e Luzinete dos Santos Lima, 69, que é cadeirante, não resistiram aos ferimentos. Os corpos deles foram encontrados sob os escombros.

Dez pessoas ficaram feridas. Os bombeiros resgataram dois adultos e duas crianças. Outros moradores que se machucaram foram retirados do local por vizinhos. Atuaram na ocorrência nove viaturas, entre unidades de resgate, salvamento e comando operacional, com um total de 33 bombeiros, além de equipes com cães de busca. Os feridos foram socorridos para Unidades de Pronto Atendimento e hospitais do Grande Recife. Ainda não há informações sobre o estado de saúde de todos os feridos.

Explosão queimou 85% do corpo de um idoso em Olinda Crédito: Divulgação SDS

Polícia investiga se explosão causou desabamento

O imóvel tinha oito casas, sendo cinco no térreo e três no pavimento superior. Melquezedek Calado, major do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, afirmou que moravam no local 12 pessoas. "O mais difícil foi entender a descrição do imóvel, eram muitas residências no mesmo espaço, então a gente precisava entender onde estava mais ou menos cada vítima, e depois a dificuldade é a retirada dos escombros", disse.

As informações de vizinhos indicam que uma explosão pode ter causado o desabamento. "A gente não conseguiu sentir o cheiro de gás quando chegou ao local, mas houve esse relato de uma explosão", disse Calado.

O secretário de Defesa Civil de Olinda, Carlos Albuquerque, declarou à imprensa que a possibilidade ainda será investigada. "Qualquer causa que levou a residência a colapsar é prematura. O que a gente precisa trabalhar agora é com o resgate das famílias para salvaguardar o bem maior que é a vida. Todo mecanismo de aparato que a gente possa dar as famílias está aqui", afirmou.

O desabamento ocorreu pouco antes das 7h15 de domingo, na rua Maria Sena Dias, no bairro Ouro Preto. O Instituto de Criminalística está no local e realiza perícia na área e na vítima. O desabamento será investigado pela Delegacia do Varadouro.

