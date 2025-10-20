Fogo-amigo

PMs de folga trocam tiros e um deles morre no Rio de Janeiro

Na ação, que durou aproximadamente um minuto, um policial tentou se afastar, mas retornou e voltou a trocar tiros com seu colega de farda, morto à queima-roupa

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 08:54

Militares cariocas entraram em conflito e dispararam contra si Crédito: Reprodução/Agência Brasil

A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a motivação de um tiroteio entre dois policiais militares de folga na madrugada deste domingo (19), em Vila Valqueire, zona oeste do Rio de Janeiro. Eduardo Filipe Santiago Ferreira, 42, lotado no 18° Batalhão (Jacarepaguá), morreu ainda no local. William Amaral da Conceição, 36, lotado no 40° Batalhão (Campo Grande), também foi baleado e encaminhado ao hospital municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Ele foi transferido para o Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio.

A PM não informou o estado de saúde do sobrevivente. A câmera de segurança de um imóvel registrou o tiroteio. O vídeo mostra que os dois policiais, ambos à paisana, estavam no mesmo carro e desembarcaram durante aparente discussão. Um deles desembarcou pelo banco do motorista, e outro pelo assento do passageiro. Armados, ambos trocaram tiros a poucos metros de distância um do outro. Eles usaram a traseira e a porta do automóvel para se esconder. Na ação, que durou aproximadamente um minuto, Amaral tentou se afastar, mas retornou e voltou a trocar tiros com Santiago, que foi morto à queima-roupa.

A PM afirmou que equipes do 18° Batalhão, o mesmo no qual Santiago era lotado, foram acionadas para o endereço. Os dois agentes estavam no local - Santiago já sem vida, e Amaral baleado. A Delegacia de Homicídios investiga a motivação. A PM afirmou que a Corregedoria Geral acompanha o caso.

