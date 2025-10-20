Home
>
Brasil
>
Imóvel com oito casas conjugadas desaba em Olinda e causa duas mortes

Imóvel com oito casas conjugadas desaba em Olinda e causa duas mortes

Dois homens morreram no acidente, um ainda no local. O outro chegou a ser resgatado de helicóptero com 90% do corpo queimado, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal)

MARCELO TOLEDO

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 09:54

Equipe dos bombeiros trabalha em um prédio com oito casas conjugadas que desabou em Olinda
Equipe dos bombeiros trabalha em um prédio com oito casas conjugadas que desabou em Olinda Crédito: Divulgação SDS-PE

O desabamento de um conjunto de casas neste domingo (19) em Olinda, na região metropolitana do Recife, provocou a morte de duas pessoas e deixou nove feridos. O caso ocorreu na comunidade de Jatobá, no bairro Ouro Preto, no início da manhã, num imóvel que tinha oito casas conjugadas, cinco no piso térreo e três num pavimento superior. Lá moravam 12 pessoas, conforme o Corpo de Bombeiros.

Recomendado para você

Dois homens morreram no acidente, um ainda no local. O outro chegou a ser resgatado de helicóptero com 90% do corpo queimado, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal)

Imóvel com oito casas conjugadas desaba em Olinda e causa duas mortes

Durante quatro anos em que houve tendência de alta na letalidade do trânsito nas estradas, o total de mortos é equivalente ao de toda a população de Venda Nova do Imigrante

Brasil vive tendência de alta nas mortes em rodovias federais há 5 anos

Na ação, que durou aproximadamente um minuto, um policial  tentou se afastar, mas retornou e voltou a trocar tiros com seu colega de farda, morto à queima-roupa

PMs de folga trocam tiros e um deles morre no Rio de Janeiro

Dois homens morreram no acidente, um ainda no local. O outro chegou a ser resgatado de helicóptero com 90% do corpo queimado, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal). Por volta das 8h20, o Samu acionou a equipe aérea, que pousou o helicóptero no canteiro de uma estrada. Com 90% do corpo queimado, o homem foi levado até o campo do quartel do Derby, no Recife, de onde seguiu para o Hospital da Restauração, onde morreu.

Os feridos foram retirados do local pelos bombeiros ou por vizinhos e levados a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e a hospitais, e uma idosa cadeirante está sendo procurada sob os escombros. As causas do desabamento ainda serão investigadas. Há a suspeita de que uma possível explosão de um botijão de gás tenha sido a causadora. Bombeiros afirmaram que ao chegar ao local não conseguiram sentir cheiro de gás.

A investigação será conduzida pela Delegacia do Varadouro. O IC (Instituto de Criminalística) foi ao local para fazer a perícia. Os trabalhos foram dificultados devido à configuração do imóvel, que tinha muitas moradias num mesmo espaço, conforme as equipes de resgate.

A governadora Raquel Lyra (PSD), que está em viagem à China, disse em redes sociais que todas as forças operacionais do estado estão atuando no caso, "desde as buscas das vítimas até as investigações". Já a Prefeitura de Olinda informou que está atuando com várias equipes nas ações de resgate, suporte e acolhimento às vítimas. 

Além dos bombeiros, que foram ao local com nove carros de resgate e salvamento e 33 homens, estão no local o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a Defesa Civil e as secretarias da Saúde, Assistência Social, Controle Urbano, Segurança e Gestão Urbana.

Leia mais

Imagem - Poste cai, interdita rodovia e complica trânsito em Cachoeiro

Poste cai, interdita rodovia e complica trânsito em Cachoeiro

Imagem - Como quebra de confiança afeta investimentos no mercado financeiro

Como quebra de confiança afeta investimentos no mercado financeiro

Imagem - Com cor e alta proteção: 12 protetores solares que acabam de ser lançados

Com cor e alta proteção: 12 protetores solares que acabam de ser lançados

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais