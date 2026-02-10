Home
>
Brasil
>
Homem perde testículo após erro em cirurgia de hérnia em MG

Homem perde testículo após erro em cirurgia de hérnia em MG

O paciente precisava ser operado para correção de hérnia inguinal do lado esquerdo. O cirurgião, porém, fez a abertura do lado direito, sendo necessário um segundo procedimento do lado correto

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 08:43

Um médico foi condenado a indenizar um paciente após realizar uma cirurgia de correção de hérnia no lado errado do corpo, em Minas Gerais. Erro levou a nova cirurgia, que causou complicações e levou a amputação de um testículo. Médico deverá pagar R$ 50 mil por danos morais e R$ 8 mil por danos estéticos ao paciente. O médico foi condenado pela Comarca de Ipatinga e a decisão foi confirmada pela 20ª Câmara Cível do TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais). Os nomes dos envolvidos e as datas dos procedimentos não foram divulgados. O caso tramita em segredo de justiça.

Recomendado para você

Uma avó “vendeu” três netas para o piloto. A mãe de uma das vítimas também cedeu sua filha ao criminoso, sabia dos abusos e ainda auxiliava o homem, mandando para fotos e vídeos da menina

Piloto preso por pedofilia pagava mães e avós para abusar de meninas

Informações apontam que seis pessoas, incluindo o novo caso, passaram mal após a aula. Uma delas é um adolescente de 14 anos que foi internado em estado grave e está respirando com ajuda com aparelhos

Aluna é internada na UTI após aula de natação com mulher que morreu em SP

Após o crime, a adolescente teria sido deixada perto da sua casa, há cerca de duas residências de distância

Motorista de aplicativo é preso suspeito de estuprar jovem de 17 anos durante viagem

No processo, o paciente disse que precisou ser operado para correção de hérnia inguinal do lado esquerdo. Ele narra, porém, que o cirurgião fez a abertura do lado direito, sendo necessário um segundo procedimento do lado correto. Durante o novo procedimento, o homem teve uma torção testicular - bloqueio do fluxo sanguíneo após o testículo girar e torcer o cordão espermático. A condição fez com que o paciente passasse por uma terceira cirurgia para a amputação de um dos testículos, informou o TJMG na quinta-feira (5).

Na primeira instância, o médico foi condenado a indenizar o paciente por erro médico. Ambos recorreram. A vítima desejava aumentar o valor de indenização porque, segundo ele, ficou infértil após as cirurgias. Médico apontou falha coletiva da equipe durante a cirurgia e não somente culpa individual. Relator pontuou que a jurisprudência estabelece "que o cirurgião principal responde diretamente pelos atos praticados durante o procedimento", inclusive, pelos que envolvem "o cumprimento dos protocolos de segurança básicos, como a conferência da intervenção".

"Não há dúvida de que incumbe ao cirurgião líder da equipe garantir a fiel observância de checagem cirúrgica, sendo inadmissível delegar a responsabilidade pela conferência de informações elementares, como o local da incisão", disse o relator do caso. Relator do caso manteve a decisão da 1ª instância. O desembargador Fernando Caldeira Brant apontou que a quantia indenizatória era adequada porque um laudo pericial atestou que o paciente tinha alterações prévias que influenciavam na função hormonal e reprodutiva. O voto do desembargador foi seguido pelo juiz convocado Christian Gomes Lima e o desembargador Fernando Lins.

A justiça negou o pedido do paciente para reparação financeira. Para a justiça, o homem não conseguiu comprovar com a documentação enviada ao judiciário que perdeu rendimentos no período. Como os nomes dos envolvidos não foram divulgados, a reportagem não conseguiu entrar em contato para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Leia mais

Imagem - Tempo instável no ES, mas com temperatura máxima de até 34ºC

Tempo instável no ES, mas com temperatura máxima de até 34ºC

Imagem - Comércio se consolida como o trem pagador do Espírito Santo

Comércio se consolida como o trem pagador do Espírito Santo

Imagem - Homem que matou mulher com golpes de martelo é denunciado à Justiça do ES

Homem que matou mulher com golpes de martelo é denunciado à Justiça do ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Cirurgia

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais