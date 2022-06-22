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Em Piracicaba

Homem mata três a facadas dentro de ônibus no interior de São Paulo

Outras três pessoas ficaram feridas e foram socorridas; autor do ataque foi preso

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 07:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jun 2022 às 07:49
Um homem de 52 anos, cujo nome ainda não foi divulgado, foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (21) após matar a facadas três pessoas e ferir outras três dentro de um ônibus de transporte coletivo urbano da empresa Tupi, no centro de Piracicaba, no interior de São Paulo.
Segundo a Polícia Militar, não houve motivação aparente para a morte das três vítimas, duas delas mulheres. A faca foi encontrada dentro do ônibus da linha Vila Sônia, que passará por perícia.
Um homem esfaqueou e matou três pessoas dentro de um ônibus no centro de Piracicaba (SP), na tarde desta terça-feira (21).
Um homem esfaqueou e matou três pessoas dentro de um ônibus no centro de Piracicaba (SP), na tarde desta terça-feira (21). Crédito: Reprodução/Folha de S. Paulo
O indivíduo é morador de Piracicaba e não possui passagens criminais. "Aparentemente ele não faz uso de droga, até porque ele estava bem calmo durante a abordagem", disse o primeiro-tenente Gilberto Ferreira Algarra.
Segundo a polícia, o detido entrou no ônibus ainda no Terminal Central de Integração (TCI), no centro da cidade. Durante o trajeto no veículo, atacou as seis vítimas. "Uma viatura da Polícia Militar estava parada na esquina da avenida Armando Salles com a rua Quinze de Novembro, quando foi solicitada por populares que pediam socorro", comentou o tenente. A PM foi até o local e abordou o indivíduo no cruzamento da avenida Armando Salles com a rua São José.
Das vítimas, duas morreram ainda dentro do ônibus. Outra tentou fugir do veículo e caiu na calçada, já sem vida. Dos três feridos, dois estão Hospital dos Fornecedores de Cana: um rapaz de 28 anos está em estado grave; e uma mulher de 60 anos, em estado estável. A terceira está na UPA Vila Rezende. As identidades das vítimas não foram divulgadas pela Polícia Militar.

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