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Educação

Graduações da saúde ganham aval para retorno de aulas presenciais em SP

A medida, conforme anunciada pelo secretário de Educação de Doria, vale apenas para os cursos de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 16:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 16:06
Área da saúde, pesquisa e medicina
A medida em São Paulo vale para cursos em faculdades particulares e universidades públicas. Crédito: Darko Stojanovic/Pixabay
Os cursos da área da saúde em São Paulo poderão voltar a ter aulas presenciais, ainda que sejam de disciplinas teóricas. A medida vale apenas para os cursos de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia.
Rossieli Soares, secretário de Educação da gestão Doria, afirmou nesta sexta-feira (7) que as atividades de internato e estágio regular podem voltar a acontecer presencialmente, ainda que com restrições, não importando a fase de flexibilização da quarentena em que a região se encontre.
Já as aulas presenciais de disciplinas teóricas poderão ser feitas para 20% dos alunos em unidades que estiverem em regiões na fase laranja. A partir da fase amarela, ficam liberados 40% dos alunos; e 60% na fase verde.
O governador João Doria (PSDB) já havia liberado a retomada das aulas presenciais para cursos de ensino superior e técnico, mas apenas para atividades laboratoriais que não pudessem ser feitas a distância. A medida também só valia para unidades em municípios há mais de duas semanas na fase amarela.
"Para esses cursos, não podemos ter um hiato na formação. Manter a formação desses profissionais é importante para garantir o atendimento de saúde da nossa população, por isso, entendemos que a liberação das aulas é importante", disse Soares.
"Exatamente por serem cursos da área da saúde, sabem muito bem o que precisa ser feito para garantir a saúde de seus alunos e professores", completou o secretário.
A medida vale para cursos em faculdades particulares e universidades públicas.

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