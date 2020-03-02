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Senador Cid Gomes

Governador do CE defende Cid e diz que união de forças acabou com motim

O ministro Sergio Moro afirmou nesta segunda-feira (12) no Twitter que a crise 'só foi resolvida pela ação do governo federal', em bate-boca com o ex-governador Ciro Gomes (PDT), aliado de Camilo

Publicado em 02 de Março de 2020 às 18:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 18:52
Governador do Ceará defende ação de Cid e diz que união de forças acabou com motim Crédito: José Cruz | Agência Brasil
O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), voltou a defender a ação do senador licenciado Cid Gomes (PDT) em Sobral e afirmou que a "união de forças" acabou com o motim dos policiais militares no estado.
O ministro Sergio Moro afirmou nesta segunda-feira (12) no Twitter que a crise "só foi resolvida pela ação do governo federal", em bate-boca com o ex-governador Ciro Gomes (PDT), aliado de Camilo.
Para o governador cearense, "foi a união de forças" que ajudou a contornar a crise.
"Agradeço a grande maioria da tropa que não aderiu ao motim, a Polícia Civil, os bombeiros, o Exército, a Força Nacional. Foi a união de forças tanto estadual quanto federal na tentativa de garantir a segurança da população cearense", disse Camilo, sem citar o presidente Jair Bolsonaro ou o ministro Sergio Moro.
Em tom de apaziguamento, na primeira entrevista coletiva após o fim da paralisação da polícia, Camilo pediu que o Exército continue no estado até o dia 6, quando vence a GLO (Garantia da Lei e da Ordem), prorrogada por Bolsonaro.
"É importante que o Exército permaneça no estado para restabelecer a normalidade, enquanto os veículos e equipamentos estão sendo recuperados", afirmou o governador, que diz ainda não ter o balanço de quantos policiais participaram do motim e quantas viaturas foram danificadas.
Na capital cearense ainda há pouca presença da Polícia Militar neste primeiro dia de retomada do policiamento. O acordo previu que os agentes voltassem aos postos às 8h desta segunda-feira. Nas ruas, no entanto, são mais frequentes as tropas do Exército e da Força Nacional.
O governador também reafirmou que a anistia é "inegociável" e que espera que a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) enviada pelo governo do estado para proibir a anistia de policiais seja aprovada pela Assembleia Legislativa cearense nesta terça-feira (13).
"A sociedade não pode ficar refém. Enviei a PEC para que não seja só uma resolução do governador. Já conversei com parlamentares de Brasília. A ideia é que se tenha uma legislação federal, proibindo a anistia no Brasil, em todos os estados", disse Camilo.
Camilo também criticou a "mistura da política com polícia", mas defendeu o senador Cid Gomes, quando questionado se a atitude do pedetista, de tentar entrar no batalhão amotinado com uma retroescavadeira, não prejudicou as negociações e ajudou na radicalização dos policiais.
"A minha interpretação sobre a atitude do senador Cid é uma atitude de indignação, de quem vê a sua cidade sendo sitiada, policiais mascarados mandando fechar o comércio da sua cidade. Isso causa indignação em qualquer um de nós", afirmou.

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