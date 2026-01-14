Home
Genial/Quaest: Lula lidera 1° turno, e Flávio consolida 2° lugar, à frente de Tarcísio

Cenário inclui Ratinho, Zema e Caiado; sem governadores de direita, petista tem 40%, Flávio, 23%, e Tarcísio, 14%; atual presidente lidera em todos cenários de primeiro turno

ARTHUR GUIMARÃES DE OLIVEIRA

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 12:10

SÃO PAULO - Nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (14) consolida o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo lugar da corrida presidencial de 2026 de primeiro turno, com Lula (PT) na dianteira.

Com 23% contra 9%, o senador Flávio Bolsonaro (PL) pontua à frente do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em cenário de primeiro turno da eleição de 2026 para presidente testado em nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (14).

Nesta configuração, que inclui, além destes, governadores de direita, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) poderia tirar o chefe do Executivo paulista de segundo turno contra Lula (PT), que lidera a disputa com 36% das intenções de voto.

O presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) Crédito:  Valter Campanato/Agência Brasil e Carlos Alberto Silva

Em eventual segundo turno contra Flávio, o atual presidente registara 45% ante 38%. Se o confronto fosse com Tarcísio, Lula venceria com 44% contra 39% do carioca, de acordo com o levantamento.

A pesquisa foi realizada dos dias 8 a 11 de janeiro. Foram 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa testou sete cenários de primeiro turno, incluindo os governadores do Paraná, Ratinho Jr (PSD); de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). Em todos, Lula larga na frente.

