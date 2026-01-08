O eleitor escolhe o que ver. E isso muda tudo na comunicação política

Um dos maiores equívocos da comunicação política atual é superestimar o grau de atenção permanente do eleitor. Existe uma tendência a imaginar que o cidadão acompanha, de forma contínua, a rotina de um político, suas publicações diárias, seus posicionamentos e seus embates. Esse comportamento até existe, mas é exceção — não regra. A maioria dos eleitores consome informação de maneira seletiva, no tempo disponível e a partir de interesses muito específicos.

O eleitor de hoje escolhe o que ver, quando ver e por que ver. Essa lógica não é ideológica nem circunstancial; é comportamental. Ignorá-la compromete qualquer estratégia de comunicação. Produzir conteúdo sem considerar esse filtro natural de atenção é falar muito para ser ouvido por poucos.

Durante anos, a comunicação política partiu do princípio de que bastava ocupar espaço. Quanto mais postagens, mais visibilidade; quanto mais presença, mais influência. Esse modelo perdeu eficiência. O eleitor não está esperando conteúdo político. Ele se envolve quando algo responde a uma demanda concreta, a uma dúvida real ou a um tema que afeta diretamente sua vida.

Existe uma diferença essencial entre o conteúdo que atravessa o cotidiano do eleitor e aquele que ele procura ativamente. As redes sociais funcionam como fluxo: a informação aparece, disputa segundos de atenção e segue adiante. Já a busca nasce de uma intenção clara. Quando alguém pesquisa sobre uma política pública, um tema local ou a atuação de um representante, ele quer contexto, resposta e profundidade. É nesse momento que a comunicação deixa de ser ruído e passa a ser serviço.

Reputação digital não se constrói com volume, mas com consistência. Métricas visíveis, como seguidores e curtidas, ajudam a medir alcance, mas não definem autoridade. A reputação real se forma quando o eleitor decide procurar informação e encontra conteúdo confiável, organizado e relevante. A primeira página dos mecanismos de busca tornou-se, hoje, um dos espaços mais estratégicos da comunicação política.

Os critérios que organizam esses resultados são técnicos, mas seus efeitos são profundamente políticos. Idade do domínio, tecnologia utilizada, relevância e originalidade do conteúdo, regularidade de publicação, desempenho em dispositivos móveis e qualidade dos links que apontam para aquele endereço são fatores analisados continuamente. Nada disso se constrói às pressas.

Por isso, iniciativas criadas apenas às vésperas de campanhas raramente funcionam. Um site novo, sem histórico e sem conteúdo consistente, dificilmente será encontrado quando o eleitor decide buscar informação. Comunicação digital não é ação emergencial; é construção estratégica de médio e longo prazo.

Engajamento. Crédito: Shutterstock

A escolha da tecnologia, muitas vezes tratada como detalhe, é parte central desse processo. Plataformas consolidadas oferecem estabilidade, desempenho e organização. Não se trata de estética ou moda, mas de eficiência. A tecnologia precisa facilitar a leitura, a navegação e a indexação do conteúdo.

No centro de tudo está o conteúdo. Títulos precisam corresponder ao que entregam. Se o eleitor entra em uma página e não encontra o que procurava, ele sai — e dificilmente retorna. Esse comportamento é monitorado e impacta diretamente a reputação digital. Conteúdo genérico ou desconectado da busca real do eleitor perde relevância rapidamente.

O eleitor se comporta, hoje, como um usuário de plataformas de streaming: escolhe o que quer consumir, quando quer, sobre o tema que considera relevante. Quem compreende essa lógica constrói autoridade antes da campanha começar. Quem ignora continua produzindo conteúdo sem ser encontrado. Na comunicação política contemporânea, não vence quem aparece mais, mas quem está disponível quando o eleitor decide procurar.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais