Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Formação da Lua ocorreu em algumas horas, sugere a Nasa
Após choque com a Terra

Formação da Lua ocorreu em algumas horas, sugere a Nasa

Suposição anterior era de que o processo de formação do satélite natural da Terra teria demorado meses ou até anos. camadas mais superficiais da Lua seriam formadas por materiais advindos de nosso planeta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 out 2022 às 12:38

Publicado em 08 de Outubro de 2022 às 12:38

Uma nova simulação da Nasa (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço) sugere que a Lua tenha sido formada em questão de horas, após a colisão da Terra com um objeto do tamanho de Marte chamado Theia.
Teorias anteriores já consideravam que a origem da Lua ocorreu por causa desse choque. No entanto, a suposição era de que o processo de formação do satélite natural da Terra teria demorado meses ou até anos, mas não em algumas horas.
A suposição de que o surgimento da Lua ocorreu tão rápido foi abordada em um estudo publicado na última terça-feira (4) assinado por pesquisadores vinculados a Nasa. A partir desse artigo, foi possível simular a colisão e também como a origem da Lua ocorreu em tão pouco tempo.
Maior superlua do ano registrada em Vitória
Maior superlua do ano registrada em Vitória Crédito: Vitor Jubini
A teoria de que a Lua foi formada a partir da Terra é difundida por conta da composição de ambos os corpos celestes. Análises anteriores já apontavam que rochas lunares eram formadas com materiais parecidos com os da Terra. A composição, no entanto, não era observada em outros planetas do sistema solar, como Marte.
Então, a teoria de que o satélite natural tenha origem a partir da colisão entre a Terra e o objeto Theia faz sentido. Segundo essa hipótese, as camadas mais superficiais da Lua seriam formadas principalmente por materiais advindos da Terra.
Os pesquisadores ainda apontam que a suposição que a formação da Lua levou somente algumas horas pode elucidar algumas características do satélite. Segundo a Nasa, a rapidez na constituição pode indicar um interior do corpo celeste que ainda não se encontra completamente derretido. Isso poderia explicar ainda dúvidas sobre a Lua, como a razão da órbita inclinada e a presença de uma crosta fina.
Para confirmar a nova hipótese, os próximos passos envolvem coletar mais amostras da Lua para análise dos cientistas. Isso permite identificar a composição do satélite e comparar com materiais da Terra, identificando se ele realmente tem muitas semelhanças com o planeta.

Veja Também

Nasa inicia contagem regressiva para volta à Lua

Olhe para o céu! Maior superlua do ano encanta no Espírito Santo

Perdeu o eclipse da Lua? Veja como foi no Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Superlua Nasa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Colegas de PM que matou casal de mulheres em Cariacica são afastados das ruas
Imagem de destaque
Nike admite problemas em uniforme de seleções para a Copa do Mundo
Imagem de destaque
Funcionário é preso suspeito de furtar R$ 3 mil em mercadorias em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados