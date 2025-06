Prejuízo de mais de R$ 20 mil

Médico é sequestrado após marcar encontro via app e cair em golpe em SP

Homem foi libertado pela PM depois de passar algumas horas em cativeiro em Osasco (SP); cinco pessoas foram detidas

Os vigilantes então acionaram a Polícia Militar. Por volta das 11h desta quinta, os agentes viram um grupo com diversas sacolas do lado de fora do shopping. >

Ao notarem os policiais, os homens se separaram e deixaram os objetos no chão. Os agentes então abordaram o grupo e encontraram dinheiro, cartões e o celular do médico.>

De acordo com a PM, os suspeitos então teriam confessado que as compras tinham sido feitas com valores obtidos com um sequestro e que o homem seguia em poder de um cúmplice.>