Em Minas Gerais

Médico que abusou de mulheres em tratamento de câncer é condenado

Na sentença, o médico é acusado de aproveitar a posição de autoridade e a relação de confiança estabelecida com as pacientes para cometer os crimes em ambientes hospitalar e ambulatorial

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou o médico mastologista Danilo Costa, de Itabira, a 43 anos de prisão pelos crimes de estupro e importunação sexual cometidos contra pacientes e funcionárias. Segundo as investigações, parte das vítimas fazia tratamento contra o câncer no momento em que ocorreram os abusos. >

Costa negou as acusações em depoimento à Justiça>

Ele está preso desde fevereiro desde ano. Em janeiro, o médico foi acusado de estuprar uma paciente em um hospital da rede pública de Itabira. A vítima acionou a Polícia Militar e foi encaminhada para atendimento especializado. Após a divulgação do caso, outras mulheres, entre pacientes e funcionárias do hospital, prestaram depoimento à Polícia Civil e relataram também terem sido vítimas do acusado. O caso mais antigo teria ocorrido em 2015. As mulheres são atendidas pela Casa Lilian, em Minas, um centro de apoio às vítimas ligado ao Ministério Público.>