Aluno de escola de elite de SP morre afogado durante excursão em Bonito

O jovem identificado como Soma Ishii participava de um passeio na Estância Mimosa e fazia uma trilha em um grupo de dez pessoas, que pararam para tomar banho em uma das cachoeiras do local.

Publicado em 13 de junho de 2025 às 09:46

Estância Mimosa fica em Bonito, no Mato Grosso do Sul Crédito: Reprodução/SecTur/Folha

Um adolescente japonês de 13 anos que morava em São Paulo morreu afogado em Bonito (MS), nesta terça-feira (10), enquanto participava de uma excursão escolar. De acordo com a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, o jovem identificado como Soma Ishii participava de um passeio na Estância Mimosa e fazia uma trilha em um grupo de dez pessoas, que pararam para tomar banho em uma das cachoeiras do local.>

A escola na qual ele estudava e que organizou a viagem, The British College of Brazil, lamentou a morte a afirmou estar de luto. O guia de turismo que acompanhava o grupo disse à polícia que tudo transcorreu com normalidade durante o passeio até o banho de cachoeira. O desaparecimento foi percebido quando o grupo se reuniu para seguir o passeio. O jovem foi encontrado submerso. Ele foi retirado da água e recebeu manobras de ressuscitação cardiopulmonar pela equipe do local até a chegada do Corpo de Bombeiros. Na sequência, foi encaminhado ao Hospital Darci João Bigaton, onde chegou sem sinais vitais.>

Em comunicado, a Estância Mimosa disse que lamenta o ocorrido, está prestando apoio à família e colaborando com as autoridades para esclarecimentos. O espaço suspendeu a programação na terça-feira. A estância é uma fazenda de ecoturismo em Bonito, com trilhas e cachoeiras, e atividades como passeios a cavalo e observação de aves.>

A prefeitura também publicou nota de pesar e informou que está em contato com a equipe do parque para acompanhar o caso.

Em nota, a escola prestou condolências à família. "Estamos profundamente entristecidos com o falecimento trágico de um de nossos alunos durante uma excursão escolar guiada, acompanhada também por nossos professores, no dia 10 de junho. Nossos pensamentos e orações estão com a criança e sua família, e estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para apoiá-los neste momento extremamente difícil."

"Nossa comunidade escolar, unida e solidária, está de luto pela perda de um(a) colega de classe muito querido(a) e amigo(a) de muitos, que fará imensa falta a todos nós. Estamos colaborando com a investigação conduzida pelas autoridades locais e oferecendo todo o cuidado e apoio necessários aos nossos alunos que participaram da viagem". O colégio pertence desde 2017 ao Nord Anglia Education, um dos maiores grupos educacionais do mundo e que atua sobretudo com escolas de elite. Eles são donos de 87 colégios em 33 países.>

O British College of Brazil tem mensalidades de cerca de R$ 11 mil e atende, em geral, filhos de diplomatas e executivos de outros países. A direção da escola comunicou aos pais dos demais alunos que fará uma atividade na próxima segunda-feira (16) com um especialista em luto para ajudar crianças e adolescentes a lidar com a situação.>

