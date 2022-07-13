Olhe para o céu! Maior superlua do ano encanta no Espírito Santo

Maior superlua do ano registrada na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

A Gazeta Vitor Jubini e Ricardo Medeiros e foram registradas em Vila Velha e na Serra. A maior superlua do ano brilha no céu do Espírito Santo e de todo o Brasil desde o fim da tarde desta quarta-feira (13). Também conhecida como "Superlua dos Cervos", o fenômeno gera uma sensação de ver a lua maior e mais brilhante. As fotos são dos repórteres fotográficos deVitor Jubini e Ricardo Medeiros e foram registradas em Vila Velha e na Serra.

Para ver a superlua, as condições do céu são determinantes. Em uma situação favorável, sem nuvens, não é preciso nenhum equipamento profissional.

Maior superlua do ano Espírito Santo

A distância média entre a Terra e a Lua é de cerca de 380 mil km. No apogeu, o ponto mais afastado, ela chega a estar a mais de 405 mil km de distância (quando a Lua cheia ocorre durante o apogeu, temos uma "minilua"). Segundo o site especializado Space.com, nesta quarta (13) o Satélite está a cerca de 357 mil km da Terra.

Uma superlua é cerca de 7% maior do que o de uma Lua média, o que se torna relativamente difícil de notar sem instrumentos para medir o tamanho do satélite.