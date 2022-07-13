Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Apreciação

Olhe para o céu! Maior superlua do ano encanta no Espírito Santo

Para ver a superlua, as condições do céu são determinantes. Em uma situação favorável, sem nuvens, não é preciso nenhum equipamento profissional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2022 às 17:51

Publicado em 13 de Julho de 2022 às 17:51

Registro da maior superlua do ano no município da Serra
Maior superlua do ano registrada na Serra Crédito: Ricardo Medeiros
A maior superlua do ano brilha no céu do Espírito Santo e de todo o Brasil desde o fim da tarde desta quarta-feira (13). Também conhecida como "Superlua dos Cervos", o fenômeno gera uma sensação de ver a lua maior e mais brilhante. As fotos são dos repórteres fotográficos de A Gazeta Vitor Jubini e Ricardo Medeiros e foram registradas em Vila Velha e na Serra.
Para ver a superlua, as condições do céu são determinantes. Em uma situação favorável, sem nuvens, não é preciso nenhum equipamento profissional.

Maior superlua do ano Espírito Santo

A distância média entre a Terra e a Lua é de cerca de 380 mil km. No apogeu, o ponto mais afastado, ela chega a estar a mais de 405 mil km de distância (quando a Lua cheia ocorre durante o apogeu, temos uma "minilua"). Segundo o site especializado Space.com, nesta quarta (13) o Satélite está a cerca de 357 mil km da Terra.
Uma superlua é cerca de 7% maior do que o de uma Lua média, o que se torna relativamente difícil de notar sem instrumentos para medir o tamanho do satélite.
Além disso, há algo de corriqueiro no evento. A Lua atinge um perigeu e um apogeu a cada 27,5 dias, o que, em alguns momentos do ano, acaba coincidindo com a Lua cheia e gerando a "superlua". Este ano, por exemplo, já houve uma outra superlua há bem pouco tempo, em junho.

Veja Também

Vídeo: proliferação de plantas em lagoa chama atenção em Itapemirim

Fotógrafo de A Gazeta conquista 1º lugar em prêmio de proteção ao oceano

ONGs ambientalistas são as mais atacadas pelo governo Bolsonaro, diz estudo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política espírito santo Superlua
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados