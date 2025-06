Influencer

Campeão de A Fazenda 11, Lucas Viana é detido em Dubai

Ele foi detido por algumas horas e atribuiu o episódio a problemas de comunicação. "Não cometi nenhum crime", afirmou

Publicado em 13 de junho de 2025 às 08:55

Lucas Viana, campeão da A Fazenda 11, foi detido no Oriente Médio. Não declarou em suas redes sociais, porém, qual o motivo da detenção Crédito: Reprodução/Instagram Lucas Viana

O influenciador Lucas Viana, 34, usou as redes sociais na última quinta-feira (12) para relatar um episódio que viveu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Campeão de A Fazenda 11, reality rural da Record exibido em 2019, ele afirmou que foi detido por algumas horas e atribuiu o episódio a problemas de comunicação. "Não cometi nenhum crime", afirmou o modelo. >

Lucas, que há duas semanas recebeu o prêmio de Destaque Internacional - Influencer Fitness no Top of Mind - Dubai Edition 2025, contou que se encontrava em uma situação confusa no momento da abordagem policial, mas não detalhou o que motivou a detenção. Segundo ele, os agentes confiscaram seu celular e impediram o uso do tradutor do aparelho: "Era o único meio que eu tinha para me comunicar melhor, e ainda insistiam que eu falasse diretamente com eles, o que deixou tudo mais complicado".>

O influenciador disse que conseguiu colaborar com as autoridades assim que teve o celular devolvido. "Depois de toda a averiguação, ficou claro para as autoridades que eu não cometi nenhum crime. Consegui cooperar com as investigações e, agora, conto com o apoio das autoridades para que meu retorno ao Brasil aconteça da melhor forma possível.">

Este vídeo pode te interessar

Lucas afirmou que espera ser liberado para deixar Dubai nos próximos dias e prometeu esclarecer os detalhes da confusão assim que chegar ao Brasil. "Assim que eu estiver no conforto da minha casa, tranquilo, prometo explicar tudo com calma. Obrigado de coração pela preocupação, pelo carinho e por todas as mensagens", concluiu o influenciador.>

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta