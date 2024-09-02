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Parada cardiorrespiratória

Fisiculturista de 19 anos é encontrado morto dentro de casa

Atleta de Blumenau (SC) costumava participar de competições de fisiculturismo em sua cidade natal e nos municípios do entorno; nas redes sociais, ele compartilhava rotina de treinos e preparo antes das competições
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 set 2024 às 16:09

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 16:09

Fisiculturista Matheus Pavlak
Fisiculturista Matheus Pavlak tinha 19 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais/@matheus.pavlak
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atleta de fisiculturismo Matheus Pavlak, 19, foi encontrado morto em casa, no domingo (1º), em Blumenau (SC).
Pavlak sofreu uma parada cardiorrespiratória. O helicóptero Arcanjo 03 do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina foi acionado para auxiliar no resgate junto aos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas o óbito do fisiculturista foi confirmado no local, segundo informações dos bombeiros.
Matheus costumava participar de competições de fisiculturismo de Blumenau e nas cidades do entorno. Em seu perfil nas redes sociais, o atleta compartilhava a rotina de treinos e como era seu preparo antes de competir.
Vitórias em concursos. Em 2023, ele ficou em primeiro lugar no concurso Mr. Blumenau nas modalidades Sub-Junior e Junior até 23 anos. Em maio deste ano, Pavlak ficou em quarto lugar na categoria Bodybuilder e em sexto na Classic Physique, concursos especializados de fisiculturismo ocorridos em Santa Catarina.
O pai do jovem, o 2º sargento da PMSC Joel Marcelino Pavlak, dá aulas de educação física em um colégio militar de Blumenau. Nas redes sociais, a instituição de ensino lamentou a morte do fisiculturista e expressou solidariedade aos familiares "neste difícil momento".
"Neste difícil momento, registramos aos familiares e amigos do Sgt PM Pavlak, os sentimentos de profunda tristeza e solidariedade de todos os militares do CFNP Blumenau", disse o Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, em nota.
O corpo de Matheus foi velado e sepultado nesta segunda-feira (2).

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