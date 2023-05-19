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De São Mateus

Conheça atleta do ES que driblou obesidade e é campeã de fisiculturismo

Karen Kock viu na atividade física uma oportunidade para mudar de vida e deixar o sedentarismo e a obesidade para trás; agora, ela coleciona troféus
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

19 mai 2023 às 13:36

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 13:36

Ela não abre mão da rotina de treino intenso, e, assim, se mantém saudável. A dedicação também rende frutos: a fisiculturista Karen Kock coleciona troféus pelo bom desempenho no esporte. Um dos títulos é sul-americano.
A atleta mora em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, e incentiva os colegas da academia. O Leonardo, que é amigo da Karen, também viu na atividade física uma oportunidade. É importante, neste processo, ter o acompanhamento para que a mudança de comportamento seja permanente. Confira o depoimento dela no vídeo acima.

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