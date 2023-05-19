Conheça atleta do ES que driblou obesidade e é campeã de fisiculturismo

Ela não abre mão da rotina de treino intenso, e, assim, se mantém saudável. A dedicação também rende frutos: a fisiculturista Karen Kock coleciona troféus pelo bom desempenho no esporte. Um dos títulos é sul-americano.

A atleta mora em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, e incentiva os colegas da academia. O Leonardo, que é amigo da Karen, também viu na atividade física uma oportunidade. É importante, neste processo, ter o acompanhamento para que a mudança de comportamento seja permanente. Confira o depoimento dela no vídeo acima.