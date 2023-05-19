Acidente entre quatro veículos deixa um morto na BR 101 no Sul do ES

Um acidente envolvendo quatro veículos – sendo pelo menos três de grande porte, matou uma pessoa no km428 da BR 101, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. A colisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (19) e ainda não há informações se há outras vítimas.
Conforme informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal, a batida foi às 10h45 do tipo engavetamento, envolvendo quatro veículos: um caminhão-guincho, um caminhão betoneira, uma carreta que transporta bebidas e outro (ainda sem descrição).
Ainda segundo a PRF no local do acidente havia uma obra realizada pela Eco 101 e a informação inicial de que a colisão ocorreu no final de fila formada por conta da interdição parcial para a obra. A falta de atenção e velocidade incompatível podem ter causado o acidente, segundo a corporação.
A pista sentido Rio de Janeiro - Vitória chegou a ficar interditada, mas às 14h, segundo a PRF, foi totalmente liberada. Mais informações em instantes.
Em nota, a Eco101 disse que o local onde estão sendo realizadas intervenções está com a sinalização adequada com: homens bandeira, cones e placas informativas. As placas informando a quilometragem são colocadas de forma decrescente a fim de instruir o usuário da distância até o local em obras. Além destas, há placas orientativas quanto a redução da velocidade no trecho e a não ultrapassagem.