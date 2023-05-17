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Prefeito de Alegre cai de escada em acidente e vai parar em hospital

Nirrô Emerick, 45 anos, sofreu a queda na noite desta terça-feira (16); ele estava cumprindo uma agenda no interior do município no momento do acidente
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

17 mai 2023 às 12:10

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 12:10

Prefeito de Alegre cai de escada e é hospitalizado
Prefeito de Alegre cai de escada e é hospitalizado Crédito: Reprodução - Redes Sociais
Nirrô Emerick, de 45 anos, prefeito de Alegre, município na Região do Caparaó, caiu de uma escada na noite desta terça-feira (16) durante o cumprimento de uma agenda externa no distrito do Café, zona rural do município. Ele quebrou o punho e passa por exames nesta quarta-feira (17).
Logo após cair da escada, que tem dois metros de altura, o executivo foi levado para o Pronto Socorro da cidade e, em seguida, encaminhado para um hospital particular de Cachoeiro de Itapemirim. Por nota, a Prefeitura de Alegre informou que o prefeito machucou o punho, mas a extensão do ferimento não foi divulgada.
“Ele está bem, consciente e fazendo todos os exames complementares em Cachoeiro de Itapemirim. Nirrô estava atendendo a uma agenda ontem a noite, onde pisou em falso numa escada alta, e caiu. Ele só machucou o punho”, disse a administração, em nota. O estado de saúde atualizado ainda não foi divulgado.

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